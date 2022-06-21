首半年8宗致命意外七成高處墮下　建造業議會：從沉痛教訓中學習

本港日前發生一宗吊船高空墮地造成兩死的工業意外。建造業議會、發展局、建築署等部門昨日（20日）與業界舉行網絡研討會，建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦指，今年上半年有八宗致命事故，高處墮下佔約七成，揭示業界對高空工作防範不足。建造業議會希望研討會加強業界對吊船工作的安全意識，「從意外的沉痛教訓中學習」。



建造業議會、發展局、建築署等部門昨日（20日）與業界舉行網絡研討會。（建造業議會圖片）

建造業議會、發展局、建築署、房屋委員會、勞工處、香港吊船專業聯會有限公司、承建 商及香港物業管理公司協會，昨日合辦網絡研討會。建造業議會建造安全專責委員會主席彭一 邦指出，單在今年上半年，已發生有八宗致命工業意外，而高處墮下的個案佔近七成，揭示業界對高空工作的意外防範措施仍不足夠。

研討會上，來自政府、專業機構及承建商等機構代表，分享吊船工作的相關要求及管理的重點訊息，包括相關法例及工作守則、管理承建商的政策、日常吊船工作的使用要點、施工前計劃到測試至工程完成的工作重點及管理公司對於吊船操作安全的角色及建議措施。

建造業議會希望加強業界對吊船工作的相關要求及管理的安全意識，從意外的沉痛教訓中學習，並切實地改善工地安全。

+ 3

發展局首席助理秘書長林達明致辭時表示，希望業界將研討會發放的安全訊息送達到工地前線，讓措施能夠有效落實，減少意外發生。勞工處助理處長陳家禮慰問死者家屬，並重申吊船擁有人必須確保吊船狀況良好，及遵照法例要求保養及操作。香港建造商會會長林健榮指，同類型事故仍然重複發生，希望業界能建立工地安全人人有責的工地文化。

建造業議會提醒建築業前線工人，如遇到不安全情況，便應即時停工及將情況反映給管理層，而每個崗位均需各司其職 ， 確保工地零意外。