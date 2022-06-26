羅致光指今屆政府社署開支增57.2%是回歸後歷屆之冠　仍在追落後

政府換屆在即，勞工及福利局長羅致光今日（26日）發表任內最後一篇網誌，指第五屆政府的社會福利署開支增幅達57.2%，是歷屆之冠；若包括「在職家庭津貼」兩倍多的增幅，社會福利開支的增幅更高。不過，他認為今天不少社會福利服務仍在追落後，高齡海嘯的前浪還有數年才接近香港，本港仍須作好準備。



勞工及福利局局長羅致光表示，第五屆政府的社會福利署開支增幅達57.2%，是歷屆之冠。（資料圖片/廖雁雄攝）

羅致光在文中表示，現屆政府的社會福利改善及新增措施多達數百項，加上過往兩年半的抗疫工作，同事們的工作壓力實在有點透不過氣來。

第五屆政府社署社會福利服務開支增65.5%

回顧任內工作，羅致光指，第五屆政府在社署社會福利服務開支的增幅(65.5%)明顯高於社會保障開支的增幅(53.5%)，而非如坊間評論指今屆政府在社會福利服務的增幅小，增加的主要是社會保障開支。在社會福利服務當中，尤以安老服務開支的87.1%增幅及復康服務的62.8%增幅較為明顯，但他認為有關增幅仍只是在追落後，與社會需求仍有一大段的距離。

歷屆政府社會福利署開支增幅。（羅致光網誌）

本港要為「高齡海嘯」前浪做好準備

他認為，「高齡海嘯」的前浪還有數年才接近香港，須作好準備，在規劃上及未來服務設施供應上，現屆政府建立了基礎，但人力及財務上，需要不斷尋求解決方法，單是獎券基金的收入來源，不能滿足日後興建福利服務設施所需的資金。他又指，有關方案的制訂已近尾聲，有待新一屆政府作決定，希望日後的特區政府為改善民生，特別是改善弱勢群體福祉，繼續努力。