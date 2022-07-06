南港島線｜列車5月曾飛站急剎再退後　港鐵：操控模式轉換有問題

《香港01》早前報道，港鐵南港島線一列開往金鐘站的列車，經過海洋公園站時未有如常停車，在駛過月台後再慢慢「褪車」回到月台。立法會鐵路事宜小組委員會將討論事故，港鐵向立法會提交文件透露，在列車「飛站」前，其實前一班列車已出現運作不暢順情況，須以人手操控模式駛入海洋公園站。

港鐵指，調查後發現，前後兩列列車在駛經海洋公園站時，無線網絡信號短暫接收不良，令列車未能順暢地與軌旁信號系統連繫，因此兩度出現運作不順暢，改以人手操作。港鐵續指，列車由人手操控模式，轉回全自動列車控制模式時，轉換程序出現問題，最終在事故中，令列車未落客便駛離月台。



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南港島線是本地少數全自動化無人駕駛列車。港鐵表示，5月23日下午約時1時10分，一列往金鐘方向的列車在海洋公園站附近出現運行不暢順的情況，在安全裝置之下，列車短暫停下，之後車務控制中心授權列車以人手操控模式，慢速駛入海洋公園站月台。當列車進入月台後，車務人員以人手模式開啟車門，安排車上乘客離開，之後列車駛回車廠檢查。

到大約1時25分，下一班車在同一路段同樣運行不暢順，並再次改以人手操控模式運作。當列車在海洋公園站月台的停車點停定後，車務控制中心指示回復為全自動列車控制模式，準備讓乘客上落，未如上一列列車般以人手模式開啟車門。結果，列車未如正常落客，反而向前行駛，於是車務控制中心及車務人員按程序停定列車，並再以全自動列車控制模式，安排列車慢速駛回月台停車點上落客。

300名乘客受影響 行程最多延誤19分鐘

受是故影響的列車涉及約300名乘客，行程延誤最多19分鐘。港鐵調查後發現，兩列車經過海洋公園站附近時，無線網絡信號短暫接收不良，令列車未能順暢地與軌旁信號系統連繫，安全系統將列車停下，車務控制中心須將列車改為人手操控模式駛進海洋公園站。

然而，當第二列列車以人手操控模式駛入月台後，由於列車停下來的時間，較系統上的行車時間表所預設的列車開出時間為遲，故當列車回復為全自動列車控制模式時，系統便按預設安排，指示列車以慢速離開月台，未有如常上落客。

港鐵表示，事故未影響行車安全，並已更換涉事的無線網絡設備，再於沿線展開信號接收測試。同時，港鐵正準備在適當位置加裝相關無線網絡信號設備，增強網絡信號強度，提升信號的接收能力。

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引入新科技監測路軌範圍

另外，港鐵近年亦發展創新科技，冀提升鐵路服務及安全。港鐵指，已於何文田及沙田相關路段，應用光學雷達、視頻偵測及智慧數據分析，實時監測路軌範圍情況，偵測外物入侵。港鐵指，將陸續於約80個鄰近公路、斜坡或高架橋的露天路軌路段安裝。

港鐵又指，正陸續引入列車架空電纜實時監察系統，利用紅外線及紫外線高清鏡頭，實時偵測集電弓與架空電纜介面有否高溫或電弧出現，以作出跟進及預防性維修。

推光學雷達先導計劃 偵測乘客有否帶石油氣罐等違規品

另外，機電署與港鐵研究，在車站引入「光學雷達物體偵測系統」先導計劃，當系統偵測到有攜帶大型行李、單車或嬰兒車的乘客，可能正使用扶手電梯時，便會發出多媒體信息，提醒乘客應使用升降機。港鐵又正於個別車站測試該系統，以偵測車站內的違規品，假如偵測到有乘客攜帶過長物件、石油氣罐等違規品進入車站時，系統會通報站內職員。