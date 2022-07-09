疫情．7.9｜72處納入強檢　 彌敦道大家樂及海關總部職員食堂上榜

疫情反彈持續，今日（9日）新增2995宗確診，包括204宗輸入，無新增死亡個案，4間院舍及一間特殊學校出現確診個案。



醫務衞生局局長盧寵茂昨在疫情記者會稱，航班熔斷機制暫停不表示放寬防疫，而是用更精準抗疫做到外防輸入，強調「從不考慮躺平」。他指通關兩個字在他上任後一周聽得最多，連發夢都想起，但社會要有合理期望，完全免檢疫通關短時間內完全無可能，「要回到2020年以前，拎住張回鄉卡就隨意三分鐘過關，相信短時間內非合理期望。」



一按查閱7月9日強檢名單

昨日疫情總覽：

▼7月8日 盧寵茂出席疫情記者會▼



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【23:56】當局公布最新強制檢測名單，72處地方上榜，涉及食肆包括黃大仙中心北館亞萊泰、旺角彌敦道 655 號胡社生行地庫大家樂、東涌馬灣新村喜旺餐廳、長沙灣青山道時代冰室等，而北角海關總部大樓 12 樓海關總部職員食堂亦上榜。

【23:35】政府公布，因應深圳灣口岸離境人流增加，政府已增加口岸快速核酸檢測能力，並即將為特別核酸檢測服務推出網上預約安排，並呼籲過關旅客在網上預約安排推出前，避免於最繁忙時段過關，以免因大量旅客聚集而需長時間等候。

政府指，隨着深圳健康驛站的每日名額於七月八日增加，並設有額外的「人文關懷通關」名額供特定群組申請，經深圳灣口岸離境前往深圳的人流陸續上升。政府已根據預計旅客數量，安排檢測承辦商增加檢測儀器和人手。目前口岸檢測能力足以應付整體每日過關旅客數量。然而於繁忙時段，旅客會因人流需時消化而輪候頗長時間，而深圳灣口岸亦未有足夠地方可供輪候，令致部分旅客需要於口岸戶外地方等候。

【23:00】 本港疫情反彈，今日新增2995宗確診。衞生防護中心今日更新的確診大廈名單，新呈報1,560幢。18區中，仍然以沙田區最多，增145幢，名城、御龍山、第一城、聽濤雅苑、雲疊花園等屋苑均有多座上榜。其次是觀塘區、東區及元朗區，分別有144、122及120幢新上榜。名單中不乏高尚住宅，如九龍區有曼克頓山、半山壹號、半島豪庭、現崇山等；港島區有貝沙灣、學士臺、深灣軒、嘉亨灣等。

【18:51】澳門經濟財政司司長李偉農表示，7月11日至18日暫停所有非維生必需的工商業活動期間，僱員雖為合理缺勤，但按現行《勞動關係法》規定，僱主無需支付停工期間薪酬。然而，李偉農強調政府歡迎企業和僱員同舟共濟，相互支持，例如在停工期間，企業可考慮以先享受年假的方式讓僱員放假。

▼7月9日 澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼



【17:51】根據澳門行政長官賀一誠今日頒布的批示，7月11日凌晨零時至18日凌晨零時，所有人員須留在住所，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩，未成年人不具備條件時可佩戴其他標準的口罩。

【17:22】澳門行政法務司司長張永春表示，行政長官今日將發佈批示，7月11日凌晨零時至18日凌晨零時停止工商業場所運作。

【17:02】本港疫情反彈，今日(9日)增2,995宗確診個案，持續在近3000宗水平徘徊。政府將向污水樣本陽性的地區，包括黃大仙區、深水埗區及東涌合共7個公共屋邨，派發共29萬個快測包，供居民及相關清潔及保安員自行檢測。涉事公屋包括東涌逸東邨、黃大仙下邨及南山邨等。

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【17:00】觀塘安泰邨盛泰樓今日圍封強檢，政府目標是在明日（10日）上午約九時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:57】香港佛教醫院護養病房今日再多兩男病人染疫，分別57、55歲，情況穩定，轉到黃大仙醫院留醫，病房有16病人及4員工確診，已消毒，感染控制組調查關連。另外，博愛醫院田家炳護養院，病人及工作人員，共安排60人檢測，再多一病人、三員工染疫，已轉到屯門醫院隔離治療，情況穩定，病房累計2病人及4員工確診，已做環境樣本測試，42個樣本全陰性。

【16:47】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，對於院舍病人出院安排，因應疫情，公院會加強出院舍病人出院檢測安排，院友臨床狀況若適合出院，出院前做核酸檢測，確定病人已康復、不具傳染性才安排返院舍，新安排希望加強檢測、核酸檢測較高靈敏度，確保病人已不具傳染性，加強保護院舍，減院舍感染風險。另外，呼籲大家對疫情發展保持警剔，特別是未打齊針要盡快接種疫苗，希望他們的家人、院舍營運者安排打針，加強保護，醫護樂意提供協助。

【16:44】BA.2.12.1個案：新增43宗懷疑個案，當中24宗本地暫無源頭，餘下18宗與其他個案相關個案。

懷疑BA.4或BA.5：新增16宗，其中有9宗與其他個案相關，7宗本地無源頭。

【16:41】4間院舍及1特殊學校出現確診個案：

安老院：

-東華三院馬李示聘安老院：一院友確診，兩同房要檢疫

-鳳溪護理安老院護理部：有1工作人員中，5名緊密接觸者要檢疫

殘疾院舍：

-靈實翠林智樂居：4院友及1工作人員確診，最初是工作人員，是確診者的緊密接觸者，已經檢疫，但之前有返過工，建議全院檢測，其他35名院友檢疫，其他員工檢測陰性，要做多次核酸測試

-香港心理衞生會艾齡樓：同房要檢疫

特殊學校：

-慈恩學校：一教職員確診，有13學生都有照顧工作，學生要接受檢疫

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（9日）新增2995宗確診，包括204宗輸入，無新增死亡個案，4間院舍出現確診個案。

【10:39】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（8日）表示，昨日24小時內新增71宗陽性個案，包括紅碼區及醫學觀察酒店45例，屬於管控中發現；密切接觸者14例、全民核酸及重點人群發現的陽性7例、其他人群有5例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1374例。

【10:16】確診個案大幅反彈，醫務衞生局局長盧寵茂昨日（8日）提出，用更頻密的核酸檢測，並加快出報告是抗疫的重要手段。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（9日）在電台節目表示，認同有關說法，並建議當局增加檢測中心數目和將檢測出結果的時間縮短至4小時，以盡快隔離確診者。他續指，若檢測承辦商能縮短檢測時間，再配合抵港人士每日核酸檢測，當局可豁免旅客檢疫安排。

【08:15】何文田愛民邨昭民樓今早完成圍封強檢，共有約1250人接受了檢測，當中共發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月8日 機場三跑啟用▼



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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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【08:00】日本早前宣布開關接待旅客入境，東瀛遊首團於6月22日出發，縱橫遊亦緊接於6月24日出發，目前兩團人都已返港，無人確診。有團友出發前兌換40萬日圓，回港後向《香港01》表示，用剩15萬日圓，更考慮下半年再到日本旅行，縱橫遊常務董事袁振寧亦跟團赴日，稱熱點白川鄉現時鮮見遊客，空無一人，猶如包場，「一世都唔會再有機會，𠵱家點影都冇問題！」他亦指，相信旅客願意為了遊日本接受隔離7日，因此計劃再加開日本旅行團。

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▼7月5日 觀塘為食火鍋爆全港首宗BA.4或BA.5▼



▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

