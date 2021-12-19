梁智鴻稱須找出公院醫護流失「病源」　聘海外醫生要把好關

醫管局前主席梁智鴻今日（19日）在港台節目《舊日的足跡》表示，面對公立醫院醫護持續流失，有需要找出當中「病源」，即使聘請海外醫生，認為通過基本試才可掛牌，屬簡單、公開、公平方法，確保市民獲得達到基本醫療水平的服務。



梁智鴻認為，面對醫護持續流失，有需要找出當中「病源」。（資料圖片 / 羅君豪攝）

冀專家同一口徑講疫情 免市民無所適從

疫情仍未見終結，梁智鴻認為發展難以預計，就如2003年沙士有近三百人死亡，但數個月後自行消失，亦沒有復發，但建議專家小組開會討論後應取得共識，以同一口徑告知市民，否則每個專家說法不一令市民感到無所適從。

防疫要平衡健康與民生

他又指，在推行防疫政策時，應思考如何平衡健康與民生，例如強制使用安心出行時應考慮到沒有智能電話的長者、視障人士等。

熱愛行醫 梁智鴻：令病人可出院是「中頭獎」

教書16年，梁智鴻指行醫時要思考三個問題，包括如果我是病人，需要什麼？我作為醫生，是否有足夠經驗及能力處理？有問題時需否諮詢別人意見？他解釋指，大醫生不一定所有決定都是對，也可參考新醫生的意見，甚至讓其提供一臂之力。他又認為，做醫生應以病人為先，而每個病人都是醫生的「書本」，醫治方法均不同，形容令他們可以出院是「頭獎」，否則會感到心悒，故這份工作具挑戰，也有滿足感。

面對醫護流失，他指出醫管局核心原則是吸引及保留醫生，並鼓勵醫護發展，面對他們或因工作壓力大、移民而相繼離職，有需要研究原因，找出當中的「病源」。

至於海外醫生補充，他質疑無從判斷醫療水平，認為通過基本試後才可掛牌，屬簡單、公開、公平的方法，有助保障香港市民，獲得達到基本醫療水平的服務。

公立醫院醫護人手持續流失。（資料圖片）

此外，梁表示，當年有份推動醫管局、醫專成立，還推動中醫註冊。他憶述，中醫在中國有5000年歷史，但當年在港沒有正式認可，中醫既沒有真正地位，市民受損也不知如何追討。在爭取過程中，他形容當年「兩面不是人」，中醫對此反感，質疑為何由西醫規管，無故被要求註冊，擔心是否要「打爛我飯碗」，而西醫則擔心被搶生意，最終還是成功爭取註冊，令中醫傳統地位提升。