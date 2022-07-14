食肆高層疑被勒索案　稱被強暴卻與事主合照　女被告：記錄第一次

已婚女子涉勒索連鎖食肆集團高層50萬案續審，被告今（14日）續接受盤問。控方指被告聲稱遭事主X強姦當日，在X不知情下，拍攝了一張被告靠在X肩膀的親暱照片，質疑這是否「所謂男女之間嘅甜蜜合照」，又指被告在錄影會面中表示拍照是：「留下深刻印象影低，因為佢不斷強暴我」，被告否認因強暴而拍照，只是想「記錄我人生嘅第一次…」。



指X曾叫學擺性感姿勢

主控官今盤問女被告黃莎莎(31歲)時，向她展示多張由被告所拍的照片或影片，其中一張顯示男事主X在櫃檯辦理入住手續，被告將手機放左耳邊再拍攝，控方質疑被告是透過扮打電話偷拍X，被告表示不記得當時情況，但同意按照片看來的確如此；另一張照片則顯示在酒店房內，被告上身疑似沒穿衣服，X則背向鏡頭。黃解釋指，當時X給她看了一些他人的性感照，被告說：「(事主X)叫我去學多啲唔同既Pose(姿勢)，顯出Sex(性感)嘅感覺。」又堅稱該照片並非偷拍。

女被告黃莎莎早前離開法院的情況。(詳看下圖)

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堅稱與事主並非只有偷拍照

對於控方展示多張疑似為偷拍的照片，被告強調：「我同佢一齊唔剩係影呢啲，但我唔明點解剩係搵呢啲去解釋。」控方則質疑這些均非單純男女朋友之間的甜蜜合照，並指被告真正的目的是勒索，被告聽罷突大聲謂：「無！無！絕對無！我唔會用呢啲照片恐嚇佢！」

控方質疑被告應預計會發生性行為

控方質疑被告的證供有前後不一，有多處矛盾，如被告稱她與X於2021年2月20日第一次性行為是在非自願下發生，但會面記錄中提到X說過要帶她「Relax下、浸溫泉」，加上兩人當時是情侶，質疑早就預計到會發生性行為，被告否認。控方又指，上述提到X在櫃檯辦理入住手續的照片就是發生在2月20日，質疑她一早知道會上房，被告卻稱當時不知道X在櫃檯辦理什麼手續。

自覺太蠢錄口供時仍想維護X

控方續指，兩人當日上房後，被告自辯時稱X一進入房間，便「很暴力」地推她在床上，並把她強姦，惟據她拍攝的一張照片顯示，X一進入房間，應先脫鞋，被告對此表示：「因為個陣時都Wing Wing 地…嗰次序…佢隔左一陣間喺有推我。」她又說，錄取口供時說出有關X之事時，曾一度有所保留，並抽泣道：「因為嗰一刻，我都好想維護佢，我唔知點解佢會咁陷害我！喺我太蠢！」法庭隨後休庭，以讓黃平復情緒。

已獻出第一次故選擇原諒X

控方之後展示被告聲稱被強姦後拍下的一張照片，顯示被告親暱地靠在X的肩膀上，又指被告在錄影會面曾說：「留下深刻印象影低，因為佢不斷強暴我。」控方質疑：「呢嗰就喺你所謂男女之間嘅甜蜜合照？」被告解釋稱初時的確很不願意，但最後都選擇了原諒，並說：「因為我都鍾意佢，我都畀左第一次佢。」

畀咗佢就認定是他的人

被告又強烈否認：「唔喺因為強暴而影呢張相。」又言：「我想記錄我人生嘅第一次…」又說：「出面有好多人唔信我，(但)因為我陣都畀左佢，我就認定左喺佢嘅人。」被告提及至此，情緒又再失控，在法庭重開約15分鐘內要再度休庭。

被告黃莎莎（31歲），被控於去年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。

案件編號：DCCC 237/ 2021