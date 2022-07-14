理大衝突｜青年在校門外搶犯被制服　認暴動罪候判

警方於2019年11月圍堵理工大學，並和校內的示威者爆發衝突，警員展開推進時，在校園門外拘捕一名涉「搶犯」的男子。該男子今在區域法院（14日）承認暴動罪，法官先替他索取教導所報告，把判刑押後至7月27日。



被告李家樑（20歲），承認於2019年11月17日至18日，在理大、漆咸道南與暢運道一帶參與暴動。

大量示威者在理大集結

案情指，自2019年11月11日，大量示威者集結在理工大學，在出入通道架設路障，並破壞理大的設施。至同月17日，警方於柯士甸道及漆咸道南等地方設立防線，而示威者向警力防線投擲汽油彈。

有警員曾小腿中箭

警員其後施放催淚煙及橡膠子彈，有示威者用投石機投擲石塊，以及向警員發射弓箭，有警員的小腿中箭。警方又出動水炮車和裝甲車，但遭示威者掟大量汽油彈致著火。

警員制服被告時曾施用警棍

警員於同18日早上5時許，沿科學館道推進。示威者則激烈反抗，投擲大量汽油彈及磚塊。示威者由理大暢運道的入口退至理大，現場不斷發生爆炸，一片火海。一名特別戰術小隊成員協助隊友於理大近A座正門外的行人路，制服一名示威者，惟被告企圖搶走該名疑犯，被警員用警棍打。被告不斷反抗，終被制服。被告被捕時身穿黑色護甲衫，戴白色頭盔連透明面罩。

案件編號：DCCC 733/2020、DCCC 617/2021