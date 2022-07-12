叉燒腸粉加一湯匙豉油鈉攝取增1.1倍　添好運培哥：冀全行都減鹽

食物環境衞生署食物安全中心今日（12日）公布點心鈉含量研究調查結果，部分點心款式，例如蝦肉燒賣、鮮蝦春卷和牛肉球，其鈉含量相對偏高；120個樣本中，有11個屬低含量水平，全數屬於「腸粉」類，惟研究亦有食品配以餐廳提供醬料進食的鈉攝取量，發現加入一湯匙豉油，攝取量則增加110%。

米芝蓮星級餐廳添好運點心創辦人麥桂培指，參加食安中心的少糖少鹽計劃後，初時擔心非常困難，故選擇食材味道較凸出的產品，例如蝦餃、蘿蔔糕，由減少10%鹽開始，認為風味不減、客人亦無投訴，冀整個業界慢慢參與，「得我一間減太多鹽就執笠架喇。」



食安中心除了研究12款點心的鈉含量外，亦有就四項飲茶常見的醬料作分析，當中以豉油鈉含量最高，每100克混合樣本含量達2,600毫克；其次為甜醬，每100克混合樣本含量達2,400毫克；喼汁、芝麻醬則相對較低，每100克混合樣本含量分別920毫克及33毫克。

▼12款點心鈉含量（由低至高）▼



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是次研究中包含12款常見點心，共120個樣本，當中僅11個樣本屬「低含量水平」，即每100克鈉含量不超過120毫克，全數屬於腸粉類，包括叉燒腸、牛肉腸樣本各一，以及九個淨腸粉樣本，惟不少人習慣以鼓油佐送。

楊子橋建議消費者先試味再加醬料。（余俊亮攝）

食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）楊子橋表示，以一碟叉燒腸為例，如果加入酒樓提供豉油份量的1/4，鈉含量會增加56%；若果加入1/2份量的豉油，即約一湯匙，鈉含量更上升110%。換言之，以叉燒腸樣本平均值180毫克計算，加入1/2份量豉油，鈉含量將升至378毫克，與煎蘿蔔糕相近。

一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷兩人分，即攝取每日鈉上限2000毫克的32%。（余俊亮攝）

他建議消費者要求要求食肆把點心與醬料分開送上，進食時可先嘗一嘗食物的味道才決定要否蘸醬料；亦建議業界以以獨立容器盛載醬料，讓消費者按其口味添加於點心。

麥桂培稱，選擇食材味道較凸出的產品作為嘗試減鹽的對象。（陳栢麟攝）

擔任點心師傅多年的添好運點心創辦人麥桂培稱，參加食安中心的少糖少鹽計劃後，初時擔心非常困難，故選擇食材味道較凸出的產品，例如蝦餃、蘿蔔糕，他解釋，以蘿蔔糕為例，本身有臘肉「吊味」，減鹽較為容易。

他又指，因製作點心有嚴格「配方」，直言「要磅得好清楚、準確」，由減少10%鹽開始，自己嘗試後認為風味不減、客人亦無投訴，惟又指冀整個業界慢慢參與、推進，笑言「得我一間減太多就執笠架喇」。