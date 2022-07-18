綠色和平料港年耗4億外賣咖啡杯　與上環6咖啡店推重用杯借還計劃

不少市民每日會外賣咖啡飲用，有環保團體就推出重用杯借還計劃，希望可減少即棄杯。綠色和平調查發現，37%港人有購買外賣咖啡的習慣，平均每周購買三杯外賣咖啡，推算港人一年消耗四億個外賣咖啡杯。



綠色和平與本地初創公司合作，下周起在上環推出「重用杯借還計劃」，顧客可在六間咖啡店中借用可重用咖啡杯，在七日在向六間咖啡店中任何一間歸還咖啡杯，店方會負責清洗。綠色和平指，如顧客未能於七日內歸還，會扣除約80元。



調查指54%受訪者願試用借還杯服務

綠色和平上月委託香港民意研究所，以隨機抽樣方式，電話訪問1,005名18歲以上的香港居民，了解市民外賣消費習慣、個人減廢習慣。調查發現，比起政府一直以來側重的回收政策，市民普遍對新興的可重用器皿借還服務的看法更為正面，54%願意試用可重用器皿借還服務。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，疫情下香港每日棄置266公噸即棄膠餐具，估計當中過半為外賣即棄杯及餐盒等，不過環保署未有相關的管制時間表。雖然環保署在去年9月完成「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢，惟至今尚未公佈結果。

透過手機程式借杯 7日內未交還扣除80元

綠色和平與本地初創公司，聯同上環六間本地咖啡店合作，將在下周推行「重用杯借還計劃」，讓顧客於外賣時借用重用杯。使用時要利用手機應用程式，並連結信用卡，在合作咖啡店借用重用杯後，在7日在歸還，否則信用卡會被扣約80元。清潔方面，綠色和平指由於合作的六間咖啡店設有堂飲，重用杯會與堂飲杯一同清洗。

譚穎琳指，現時不少地方政府已投放大量資源，甚至立法推動重用餐具借還系統，並舉例指台灣政府於今年7月落實推行法例，連鎖店必須為自備容器購買飲品的消費者，提供至少5元台幣優惠；而到2023 年，連鎖便利商店、連鎖速食店更必須提供重用杯借還服務。她建議環境及生態局借鑒外地經驗，回應市民願嘗試借還系統的意向，發展相關重用系統。