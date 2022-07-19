確診大廈｜增1906幢　The Austin、寶翠園、擎天半島上榜

本港近日疫情回升，各區亦出現確診者。衞生防護中心今日（19日）更新確診大廈名單，過去14日共有9,249幢大廈出現確診者。在18區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有833幢大廈出現確診者，其次為沙田有754幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於7月18日呈報的大廈有1,906幢。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括寶翠園三幢大廈、半山區寶雲殿、九龍城畢架山一號及半山壹號，以及油尖旺The Austin 1座和擎天半島2座。



▼港島區確診大廈▼



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根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有9,249幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有833大廈上榜，而沙田則以14日內有754幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。東區則是第三多大廈出現確診者，共有693幢。

新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至7月18日，共有1,906幢新呈報。在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括不少豪宅，如寶翠園2、6及8座，其餘包括半山億元豪宅花園台3座及雅慧園等。東區方面，新上榜大廈涉及嘉亨灣3座、城市花園5及8座、太古城10幢，以及寶馬山花園8座等。南區新呈報大廈則有利東邨六幢、悅海華庭1座，以及海怡半島八幢等。

▼7月17日確診大廈名單▼



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▼九龍區確診大廈▼



九龍方面，九龍城新呈報大廈包括半山壹號37座、畢架山一號2及5座，以及賀龍居1座等。觀塘新上榜的大廈則有淘大花園J座、秀茂坪紀律部隊宿舍1及2座，以及德福花園A、C2座和R座。

至於深水埗新呈報大廈則有碧海藍天2座、帝景軒3座、匯璽三幢大廈，以及美孚新邨17幢大廈。油尖旺新上榜大廈則有擎天半島2座、君頤峰6座、K11寓館，以及香港喜來登酒店等。

▼新界區確診大廈▼



新界方面，元朗新上榜大廈有朗城滙2座、天耀邨耀昌樓、溱柏6至8座，以及嘉湖山莊13幢大廈等。沙田新呈報大廈則包括名城四幢大廈、水泉澳邨八幢大廈、峻源3座、希爾頓中心A座，以及翠擁華庭5和7座等。屯門新上榜大廈則涉及綠怡居7座、置樂花園樂俊苑、翠鳴臺、蝴蝶邨蝶舞樓等。

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼

