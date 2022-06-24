高鐵內地購票網現7.6深圳福田來港列車班次 港鐵：料涉系統問題
撰文：黃金棋
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因應新冠肺炎疫情，本港高鐵西九龍站於2020年1月起關閉，至今已逾兩年。《香港01》發現，在中國鐵路官方網上購票系統「中國鐵路12306」，自7月6日起，出現一班由深圳福田開往香港西九龍站的列車，系統顯示票價為68元至204元人民幣，不過未能按入預訂鏈結。
港鐵回覆《香港01》查詢時指，高鐵香港段暫停服務的措施仍然生效，已向內地有關單位轉達相關情況。據港鐵了解，出現來港列車資料，相信是該網站票務系統顯示出現問題。
「中國鐵路12306」為中國鐵路官方網上購票系統，發售全國高鐵車票。《香港01》發現，該網頁出現一班單程來港列車，為7月6日由深圳福田開往香港西九龍站，車次為G305。該列車出發時間為晚上9時30分，抵達時間則為晚上9時44分，車程14分鐘，不過無法進入預訂網頁。
港鐵表示，因應政府就新冠肺炎疫情所採取的防疫措施，香港西九龍站由2020年1月30日起關閉，高鐵（香港段）亦暫停服務，目前有關措施仍然生效。港鐵已向內地有關單位轉達相關情況。據了解，相信是該網站票務系統顯示出現問題。
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