男生不滿被校禁留髮　梁國雄挑戰相類制度　終極勝訴結果不似預期

東華三院黃笏南中學一名男學生，留了一頭長髮，卻被校方指違反校規，他認為校方的「髮禁」不公，向平機會作出投訴。該男生在自拍片段直言，是受到有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄影響。梁曾為爭取男囚犯被拘留要剪髮，女囚犯卻無此限制，認為制度不公，從而提出司法覆核，官司審訊多年更獲終極勝訴。然而梁雖然勝訴，懲教署參考裁決後調整制度，改為任何囚犯不論男女，在囚期間需保持合適髮刑，結果反令一些女囚犯要被剪髮。而梁去年再因示威案被判入獄，其長髮亦再被剪掉。



梁再次入獄有感而發

前立法會議員梁國雄曾多次因示威而被捕，並被判囚，每次入獄，都要把他用作標記的一頭長髮剪掉。梁在2014年因一宗示威案上訴失敗，須即時入獄，再次要面臨長髮被剪，他還柙前吩咐律師，要代他就這問題提出司法覆核，並指懲教署只要求男犯剪髮，女犯卻可留髮，屬性別歧視。

「長毛」梁國雄就剪髮司法覆核案的經過。(詳看下圖)

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終院認為未有理據對男女作既定造型

這宗覆核案審訊多年，梁在原訟庭聆訊時獲判勝訴，但案件交上訴庭時，又裁定懲方獲勝。梁最到終審法院作終極上訴，終院在2020年11月下判辭，裁定署方的做法違反《性別歧視條例》，更指署方在確保監獄紀律，施加社會上對男女的既定造型，是缺乏合理關聯，認為署方無法解釋男女間為何要有不同待遇，署方也未能提供理據證明，社會上男性的既定髮型是短髮，女性則可以是長髮或短髮，最終裁定梁勝。

署改調整制度所有人均保持合適髮型

然而，梁的終極勝訴，似乎未有為被囚人士帶來更大的福利。懲教署稱為配合終院裁決，在2021年2月起對在囚人士剪髮作出新安排，要求所有定罪在囚人士，不論男女，須按指示保持合適的髮型。如在囚人士因其個人理由不欲剪髮，可以提出理據並要求作個別評估，院所管方會考慮所有相關因素後作出適當安排。據悉，新規定下，女囚犯的頭髮長度不得長於腋下，過長便會被要求剪短。但先前報導指21歲以上女囚犯頭髮仍可留長至腋下。

至於提出申請的梁，他去年再次因涉示威案件被判入獄，他已留及腰的一頭長髮亦再被剪，至今仍是束著短髮。