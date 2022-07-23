確診大廈｜增至近萬幢　半山騰皇居、瓏璽、何文田天鑄新上榜

本港疫情反彈，衞生防護中心周五（22日）公布，新呈報473幢確診大廈，較周四（21日）新呈報的確診大廈2,127幢大減。根據衞生防護中心更新確診大廈名單，過去14日共有9,688幢大廈出現確診者。



新增出現確診者的大廈方面，最新於7月21日呈報的大廈有473幢，包括半山舊山頂道2號、蔚皇居、億元豪宅騰皇居、奧運站瓏璽觀海鑽，以及何文田天鑄等。



▼部份確診大廈▼



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根據當局同五更新的確診大廈名單，過去14日累計共有9,688幢大廈出現確診者。新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至7月21日，共有473幢新呈報。在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括舊山頂道2號、羅便臣道62D號、蔚皇居、寶翠閣A座等。

東區新上榜大廈則有Braemar Heights 娥蓮、和富中心9座、寶馬山花園10座、御景軒，以及柏蔚山1座等。南區新呈報大廈則有懲教署職員宿舍2座、海怡半島御柳居、淺水灣道37號2座、碧瑤灣42座，以及貝沙灣南灣1座。

▼7月22日確診大廈名單▼



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九龍方面，九龍城則有半山壹號11號、啟德1號2期5座、嘉栢園、天鑄6座，以及德朗邨德珮樓等。而觀塘則有仁苑大廈、德福花園F座、淘大花園D座、順利邨利溢樓，以及麗港城6座。油尖旺上榜大廈則有The Austin 2A座、港景峯2座、瓏璽觀海鑽、The Bedford及港景峯2座等。

新界方面，沙田上榜大廈有天宇海5座、愉翠苑愉能閣、景田苑正心閣、花園城 2 期雅翠苑、豐景花園A座，以及駿景園7座等。元朗則涉及Park Yoho Milano 36A座、加州豪園聖地牙歌徑、柏麗豪園5座、蝶翠峰10座，以及錦綉花園荔枝東路等。

▼7月10日起強制檢測公告▼

