長沙灣副食品批發市場一檔鯽魚被驗出孔雀石綠　食安中心指令停售

再有魚隻被驗出含工業染料孔雀石綠。食物安全中心今日（20日）表示，在恆常食物監測計劃下，從長沙灣副食品批發市場A24號檔抽取的一個鯽魚樣本檢測，發現含有10億分之0.978孔雀石綠。中心正跟進事件，並已指令涉事違規檔戶停售有關產品。



鯽魚。(香港中小企常用食物規格資料庫)

食安中心表示，已知會涉事檔戶有關違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。中心強調，會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

當局又指，孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。