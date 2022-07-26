67歲男子去年無按強檢公告做檢測　今被判處罰款1.05萬元

一名67歲男子因沒按強制檢測公告規定進行檢測，被控違反《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），今日在於西九龍裁判法院被判處罰款10,500元。



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衞生署指，該名67歲男子在沒有合法權限或合理辯解的情況下，沒有遵從當局去年5月7日發出的強制檢測公告規定，未有進行檢測，因而被控違反《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），今日在於西九龍裁判法院被判處罰款10,500元。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰的信息，政府對違反相關規例的人士絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

按現時規例，如沒遵從強制檢測公告規定進行檢測屬刑事罪行，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

▼7月19日起強制檢測公告▼

