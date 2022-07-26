疫情．7.26｜第六日新增逾4000宗　張竹君：無條件放寬防疫

香港疫情持續在高位橫行，衞生防護中心公布，今日（26日）新增4276宗確診個案，包括3975宗本地個案及301宗輸入個案，連續第6日單日確診逾4000宗，另外再錄得6宗病人離世個案。澳門疫情則漸見放緩，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早表示，當地昨（25日）24小時內新增2宗陽性個案，均在紅碼區和醫學觀察酒店管控中發現，社區面續清零。



昨日疫情總覽：

▼7月26日強制檢公告▼



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【22:48】運輸及物流局局長林世雄，今日（26日）被列為新冠肺炎陽性個案的密切接觸者，正進行家居檢疫。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



【21:55】醫務衞生局公布，第八輪指定檢疫酒店計劃增至68間，新加入的是位於灣仔的香港諾富特世紀酒店；位於黃竹坑的香港海洋公園萬豪酒店亦會額外增加其供應的酒店房間數目，房間數目得以新增約700間。兩間酒店均由明日（27日）起接受房間預訂。

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【21:10】醫務衞生局公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜，以公屋佔最多。當中58幢因有患者居住而上榜，包括紅磡昇御門1座、西灣河嘉亨灣1座、香港仔香港仔中心海珠閣和半山區柏道4號寶威閣B座等。將軍澳共有七幢上榜，名單有裕明苑裕昌閣、清水灣半島 6 座、翠林邨輝林樓、尚德邨尚禮樓、健明邨健華樓和英明苑明亮閣。

另有七幢大廈污水樣本檢測呈陽性而上榜，代表有隱形病人，涉及港鐵南昌站上蓋的匯璽 III 8 座，其他六幢為柴灣富景花園7座、8座、9座和10座，和天水圍天恒邨恒通樓及恒運樓。

公告列明，所有人若在指定時間內曾到訪相關地點，須於周三或下周四（27日或28日）接受核酸檢測。

▼7月26日強制檢公告詳情▼



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▼7月26日 香港書展2022最後一日▼



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【20:40】一名67歲男子因沒按強制檢測公告規定進行檢測，被控違反《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），今日在於西九龍裁判法院被判處罰款10,500元。

【20:18】早前政府公布共24萬人，因曾以移民為由提早領取強積金，被DQ（取消資格）消費券領取資格。不少市民趕於上周六（23日）「趕尾班車」，到臨時服務中心求助。

政府發言人今（26日）回應《香港01》指，截至7月23日，秘書處共收到約11.8萬個覆檢申請，又指市民若覆檢後再被DQ，可向上訴委員會提出上訴。此外，秘書處亦共收到約27萬個轉會申請；熱線於1個月內，共接聽了約18萬個不同查詢。

▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



【20:11】本港疫情持續，確診個案一連6日單日確診破4,000宗。衞生署衞生防護中心今日（26日）晚上更新的確診大廈名單，再多1,670幢大廈上榜，整個名單累計共10,128幢。觀塘區增213幢大廈，成為十八區中新上榜大廈最多的區份；其次是沙田及西貢（將軍澳），分別新增203幢及166幢。

多個屋苑單日新增多座上榜，當中不乏中產屋苑，如麗港城、黃埔花園、海逸豪園、翠擁華庭等。

▼部份確診大廈▼



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【19:22】第32屆書展於今（26日）午5時完結，市民均最後衝刺到書展搶買平價書。有市民大讚東鐵線過海段直達會展方便，亦有家長準備最多1,500元買書，並為倪匡書迷的兒子購買原裝《衛斯理》書籍。



有書商透露，作家倪匡離世，相關書籍銷情不俗，趕在今年書展發售的增印版《來找人間衛斯理》大受歡迎，上架數日已售罄。不過「有人歡喜有人愁」，有主力售旅遊書的中小型書商，劈價至每本10元促銷，現場更有新加坡旅遊指南減價至5元，不過未見市民掃貨。

【17:45】政府今日公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為7月28日至8月10日。

【16:58】青衣青泰苑通泰閣圍封，政府目標是在明日（27日）約上午十一時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:44】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，變種病毒BA.2.12.1個案所佔比例升至 3 %，BA.4/5亦升至1.8%。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【16:42】今日新增524宗呈報個案，涉387間學校，有11間學校有班別須停課，包括：屯門青松侯寶垣中學、中華基督教會燕京書院及九龍城民生書院等。

【16:38】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增4276宗確診，當中301宗為輸入個案。

【16:33】關慧敏表示，醫管局至今在不同設施處方逾3.8萬劑新冠口服藥，現時儲備足夠，會為合適病人處方藥物。她強調，雖然大部份患者徵狀輕微，但不應掉以輕心。

【16:31】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，現有1425人確診病人留醫，當中新增 175名確診留醫病人，死亡個案則多6宗，死者年齡介乎84至97歲。

▼7月25日 Mirror紅館首場演唱會▼



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【16:30】政府表示，在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區處所可能有隱性患者存在，而因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約三十三萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測：

沙田區 — 晴碧花園、錦暉苑、迎濤灣、雅濤居、薈晴、嘉華星濤灣、名城1至3期、麗星樓、金昌樓、祥興樓、泰安樓、永富樓、康樂樓、好時洋樓、天寶樓、金輝樓、滿華樓及頌安邨

黃大仙區 — 鳳禮苑、星河明居、鳳德邨、嘉峰臺、新麗花園、宏景花園、瓊山苑、瓊軒苑、瓊麗苑、峻弦、曉暉花園、威豪花園、怡富花園、怡發花園、興業大廈、海港花園、帝峯豪苑及彩峰苑

離島區 — 藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅及水藍天）、昇薈、東環、東環II、海堤灣畔及迎東邨

【16:18】消息指，政府擬推安心出行「紅黃碼」制度，最快在8月初推行。境外抵港人士檢疫日數初時可減至「5+2」，即5日酒店檢疫加2日家居隔離，或是「4+3」，目前未有最終定案。

【15:20】新任保安局副局長卓孝業表示，截至昨日（25日）為止，竹篙灣隔離設施共有5,280人入住，7月單日最高入營人數高達863人。卓指，6月的確診數字「唔係好高」，當時竹篙灣僅2,000人入住，當時仍能以中央統籌方式管理。惟現時入住的隔離人士人數不斷上升，故需改變管理策略，7月開始試行「小區管埋」方式，將營地分為多個小區，每60至80個單位安排一隊職員負責跟進。他亦指，目前每日逾2,000名人員在竹篙灣工作，有需要時會增聘人手。

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【14:17】有報道指，政府有意在11月與海外「通關」，醫療衞生界議員林哲玄表示，與海外通關「話事權」在香港，因此較易成事；至於與内地免檢疫通關，他則稱「言之尚早」，但認為可以討論讓有需要往内地的人士在香港隔離設施進行過關前「閉環管理」，以縮短在内地隔離時間。



社區組織協會副主任施麗珊今早（26日）聯同基層市民到立法會申訴，被問到報道是否意味政府「半放棄」與内地通關，她反問「唔係呀嘛，咁恐怖？」繼而表示幾十萬市民有回內地的需要，牽涉家庭倫理，強調「冇可能」放棄。

【14;17】

【13:28】旅發局「夏日同賞﹒就在香港」推出的「夏日賞賞你」第二批約43,000份限量獎賞將於本周四（28 日）中午 12 時起供市民領取。新一批限量獎賞涵蓋 48 個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售商戶，並以健康休閒和共聚天倫為主題，種類選擇豐富，當中包括，炑八韓烤單一消費滿100元減75元、牛涮鍋特選25折優惠享用穀飼牛封門柳及日本九洲白豚肉的晚市放題、Pricerite實惠門市購買家品滿250元减100元，以及75折購買海洋公園水上樂園入場門票等，名額有限，先到先得。

【11:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日表示，政府現時每日仍舉行疫情記者會，但只以讀稿方式報告，效率很低，建議可改讓專家顧問提供分析性資料，協助社會了解疫情趨勢。他又提到現時大部份個案都是輕症，政府每日在疫情記者會公布確診數字已經沒有意思：「我覺得係可以取消，改為發放重點資訊，包括每星期整合封區強制檢測找出的個案數目等。」

▼7月19日 彩虹邨丹鳳樓圍封檢測▼



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【10:40】目前，由外地抵港人士須酒店檢疫7日，有報章引述政府消息指，政府正考慮放寬檢疫安排至「5+2」或「4+3」，即7天檢疫期內，有2天或3天可以居家隔離，並同步推出「紅黃碼」，居家檢疫期間以「黃碼」實施外出限制。



民建聯立法會議員梁熙認為「4+3」方案較為理想，因為現時抵港人士難以預訂指定檢疫酒店，若減少一日酒店檢疫，每日可多出2千間酒店房供抵港人士預訂。他引述國家衞健委指出，絕大部分感染病毒人士會在3至4日內發病，相信「4+3」方案在科學上無問題。

【10:25】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地昨（25日）24小時內新增陽性個案包括：紅碼區和醫學觀察酒店2宗，屬於管控中發現，而密切接觸者、全民核酸及重點人群、其他人群沒有發現個案，而自6月18日起累計，共有1,816宗個案。

【09:40】黃大仙慈正邨正怡樓解封，圍封期間約2140人接受檢測，當中發現20宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:35】九龍華仁書院出現歌唱班及排球班感染群組。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日表示，社交距離措施放寬，社區出現一定數目確診是意料之中，而學校等場所進行除口罩的高風險活動前應先進行快速測試，以減低風險。林又認為，醫管局研究收緊公立醫院探訪者的核酸檢測要求可加強保障留院病人，而當康復者比例越來越高，免疫逃逸機會亦會增加，但相信康復者探訪前亦需要做核酸檢測。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【09:15】隨著外地抵港人數增多，機場抵港人士最新可選擇以自費方式乘搭的士前往指定檢疫酒店。香港的士小巴商總會理事長周國強認為每日給予司機的1500元補貼不足夠，期望返港人數越多，生意會隨之而上升。立法會議員陳凱欣認為，點對點的士可減少人龍增加的感染風險，只要做好消毒，可減少病毒傳播，便利到回港市民。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【07:00】自疫情爆發以來，香港面臨與內地及海外人員往來皆不便的困境，如何在兩方面做到「通關」一向是市民的最大關切之一。本港11月將舉行大型的金融峰會及國際七人欖球賽，是對外重新展示香港國際都會的契機，有報道形容這是向國際開放的「死線」，屆時入境限制一定要放寬。



有政界人士坦言，不論是政府官員口徑，以至本地建制派代表人物的公開言論，都指向優先與海外通關，而內地與外地又在走兩套完全不同的防疫策略，順得哥情失嫂意，側面顯示港府對與內地通關已是「半放棄」狀態，只是基於政治正確不會言明。

▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



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【08:00】香港及內地免檢疫通關無期，想經深圳灣口岸前往內地的旅客，必須網上預約深圳「健康驛站」檢疫酒店。原本要每日鬥快搶名額，令黃牛乘虛而入，7月10日起改為抽籤，每日2,000個名額，但港人、經香港前往內地的海外人士、滯留香港的內地人，一齊靠運氣抽籤。

廣東來港、在老人院做外勞的周小娟，因為疫情封關，近三年未有回內地探望家人，4月開始「搶驛站」都失敗，到周一（25日）合約到期仍未抽中，雖獲入境處批出臨時逗留簽證，但不能工作，微薄的積蓄亦難以應付香港住宿費用，進退兩難。

▼7月19日起強制檢測公告▼

