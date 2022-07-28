CASINO榛子餅或含可致敏花生　食安中心下令進口商百佳停售、回收

食物安全中心今日（28日）表示，由法國進口的CASINO牌「Hazelnut Filled Biscuit」可能含有可引致過敏的花生，惟食物標籤卻未有列明有關資訊，呼籲對花生敏感的人士不要食用有關批次產品，並已要求進口商百佳超級市場將受影響批次的產品停售及下架。



由法國進口的CASINO牌「Hazelnut Filled Biscuit」可能含有可引致過敏的花生。（CASINO網站圖片）

涉事貨品詳情為：

產品名稱：Hazelnut Filled Biscuit

品牌：CASINO

產地：法國

包裝：每包125克

此日期前最佳：2023年4月18日

進口商：百佳超級市場（香港）有限公司

涉事餅乾由百佳超級市場進口，百佳已按食安中心指示展開回收。（資料圖片／林若勤攝）

食安中心表示，接獲歐盟食品和飼料快速預警系統的通報，指涉事產品所使用的材料可能含有可引致過敏的花生，但產品未有在食物標籤上標明。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。

中心續指，得悉事件後，已隨即聯絡進口商百佳超市跟進，初步調查發現該進口商曾進口受影響批次的有關產品。

百佳已將受影響批次產品停售及下架，並已按中心指示展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電百佳熱線2606 8658。