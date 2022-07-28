CASINO榛子餅或含可致敏花生 食安中心下令進口商百佳停售、回收
撰文：林穎嫺
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食物安全中心今日（28日）表示，由法國進口的CASINO牌「Hazelnut Filled Biscuit」可能含有可引致過敏的花生，惟食物標籤卻未有列明有關資訊，呼籲對花生敏感的人士不要食用有關批次產品，並已要求進口商百佳超級市場將受影響批次的產品停售及下架。
涉事貨品詳情為：
產品名稱：Hazelnut Filled Biscuit
品牌：CASINO
產地：法國
包裝：每包125克
此日期前最佳：2023年4月18日
進口商：百佳超級市場（香港）有限公司
食安中心表示，接獲歐盟食品和飼料快速預警系統的通報，指涉事產品所使用的材料可能含有可引致過敏的花生，但產品未有在食物標籤上標明。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。
中心續指，得悉事件後，已隨即聯絡進口商百佳超市跟進，初步調查發現該進口商曾進口受影響批次的有關產品。
百佳已將受影響批次產品停售及下架，並已按中心指示展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電百佳熱線2606 8658。
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