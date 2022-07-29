強制檢測｜增65幢　沙田溱岸8號、青衣灝景灣、紅磡半島豪庭上榜

新冠病毒疫情反彈，確診個案在多區蔓延。醫務衞生局周五（29日）發出新一份強制檢測公告，涉及65個地點，其中60幢大廈因有確診個案曾到訪而上榜。當中沙田區上榜大廈數目為各區之冠，包括溱岸8號1座、沙田廣場華星閣、富豪花園愛都閣及綠怡雅苑2座等。其餘納入公告的大廈有青衣灝景灣10座及藍澄灣5座、將軍澳叠翠軒2座及清水灣半島8座，以及紅磡半島豪庭2座等。



另外，有五幢大廈因污水樣本檢測呈陽性而被納入強制檢測公告，包括粉嶺暉明邨昇暉樓、鑽石山龍蟠苑龍珠閣，以及將軍澳景林邨景桃樓等。公告列明，所有人若在指定時間內曾到訪相關地點，須於周六或日（30日或31日）接受核酸檢測。



▼7月29日強制檢測公告▼



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因應多宗陽性檢測個案，有60個指明地方被納入強制檢測公告。沙田有10幢大廈上榜，佔各區最多，包括禾輋邨富和樓及德和樓、富豪花園愛都閣、綠怡雅苑2座、溱岸8號1座，以及馬鞍山錦豐苑錦菱閣等。將軍澳則有六幢大廈被納入公告，涉及叠翠軒2座、廣明苑廣隆閣、清水灣半島8座及茵怡花園2座等。

新界西方面，葵涌雍雅軒2座被納入公告，屯門亦有六幢大廈上榜，包括良景邨良智樓、兆麟苑富麟閣、富泰邨健泰樓及湖景邨湖畔樓等。元朗區則有朗屏邨悅屏樓、天水圍天瑞一邨瑞國樓及天耀二邨耀澤樓上榜。

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九龍方面，觀塘有七幢大廈被納入公告，有油塘高俊苑俊匯閣、牛頭角牛頭角下邨貴新樓、藍田藍田邨藍蔚樓，以及觀塘安達邨善達樓等。其餘被納入公告的有紅磡半島豪庭2座、荔枝角盈暉臺1座、鑽石山宏景花園2座，以及長沙灣凱樂苑凱莎閣等。港島方面，柴灣上榜大廈有翠灣邨翠壽樓及環翠邨貴翠樓，其餘大廈包括堅尼地城觀龍樓2座，以及筲箕灣東熹苑耀熹閣。

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有五個指明地方被納入強制檢測公告，包括粉嶺暉明邨昇暉樓、鑽石山龍蟠苑龍珠閣、將軍澳景林邨景桃樓，以及大埔大埔中心第6和7座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月30日）▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。另外，政府明日（30日）將於黃大仙天宏苑增設流動採樣站。