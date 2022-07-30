確診大廈｜增2395幢　嘉湖山莊單日21幢上榜　另涉愛都大廈、凱滙

香港疫情在每日近5000宗高位徘徊，疫情蔓延至全港各區。衞生防護中心周五（29日）更新的確診大廈名單顯示，單日再增2,395幢大廈有住戶染疫，過去14日累計有10,475幢大廈上榜。



多個傳統大型屋苑再有多幢上榜，當中天水圍嘉湖山莊情況最嚴重，單日激增21幢，太古城亦增15幢。其他上榜大廈包括中環豪宅愛都大廈、北角半山寶馬山花園、觀塘凱滙等。



▼7月29日部份確診大廈▼



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過去兩周累計有10475幢大廈上榜 太古城再有15座新入榜

根據最新確診大廈名單，過去兩周累計有10,475幢大廈上榜，較昨日的10,491減少16幢。

新增出現確診者的大廈，名單更新至周四（28日），共有2,395幢大廈新呈報有住戶染疫。在港島方面，老牌大型屋苑太古城再有15座上榜，涉及元宮閣、冠天閣、南天閣、齊宮閣等，同區的杏花邨亦再增11座，涉及11、24、29至32座等。其他屋苑則有寶馬山花園6座、西半山寶翠園5至6座、在美國捲入貪污案的前民政事務局局長何志平居住的屋苑「愛都大廈」1座、西灣河嘉亨灣2、5、6座、柴灣已婚警察宿舍1至2座等。

▼7月29日確診大廈名單▼



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觀塘凱滙1座、黃埔花園百合苑4座等九龍區屋苑上榜

九龍區方面，黃埔花園再增13幢新呈報大廈，涉及百合苑4座、銀竹苑2至3座、翠楊苑8座等，而美孚新邨則再增11座，涉及1期百老匯街23號、2 期百老匯街44號、3期百老匯街88號、7期萬事達廣場15號等。九龍區其他新上榜大廈則有九龍海逸君綽酒店、紅磡半島豪庭1至3及5座、昇御門1座、油塘Peninsula East 1座、觀塘凱滙1座等。

天水圍嘉湖山莊單日增21幢 涉景湖居、樂湖居等

至於新界方面，天水圍嘉湖山莊再增21幢，涉及景湖居11至12座、樂湖居4至6座、翠湖居4座等，沙田第一城亦再增15幢，涉及，28至30座、14、17座等。其他新上榜大廈則有沙田九肚山的玖瓏山傲瓏閣3座、月瓏閣1座、香港中文大學第十二苑等。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

