新冠口服藥｜一文睇清放寬處方藥物受惠對象　有幾類病徵須即求醫

本港疫情持續，醫管局今（29日）宣布，放寬處方新冠口服藥的條件，任何60歲以下屬高風險或長期病患者，包括肥胖及高血壓人士，只須5日內帶有病徵，不論是否已接種疫苗，亦可獲處方藥物。現時，病人可在7間指定診所／私家醫生，或經HA GO手機應用程式，在遙距視像診症後，由當局派專人送藥上門。



衞生防護中心提醒，60歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周以上孕婦、長期病患者及免疫力弱的病人，均屬重點分流隔離的對象。若患者或同住家人屬高風險人士，應盡早向當局申報。中心又提醒，若患者服用退燒藥後，持續兩天出現高燒，或出現抽搐、呼吸困難、氣促等病徵，則不應再等待，須立即求醫。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



處方口服藥放寬至60歲以下高風險及長期病患者

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，為向更多合適的病人處方新冠口服藥，將放寬處方開藥條件。任何60歲以下屬高風險或長期病患者，若5日內有病徵，加上臨床判斷並無不合適因素，不論曾否接種疫苗，均可獲處方口服藥，以減低死亡及重症風險。

關補充，肥胖、高血壓均屬高風險因素，容易在確診後引起併發症。但她指，由於每個病人情況有別，若病人自行判斷認為沒有病徵，可先致電熱線查詢，以判斷口服藥能否與其他日常成藥一同服用，以及分析藥物的副作用等。她強調，由於病情隨時突然惡化，呼籲長者及高風險病人盡早求醫。

三招可取得新冠口服藥

關亦表示，現時醫管局設有多個途徑讓新冠確診病人求診，包括7間指定診所、醫療查詢熱線等，患者亦可經HA GO手機應用程式，接受遙距視像診症後，由當局派專人送藥上門。此外，私家醫院及醫生，亦可為病人提供口服藥。

關亦公布，截至7月29日，醫管局共處方逾4萬劑新冠口服藥，當中莫納皮拉韋佔2.1萬劑、帕克斯洛維德佔逾1.7萬劑。她強調，雖然醫管局放寬處方藥物條件，目前藥物儲備充足，不擔心會出現藥物供應不足的情況。

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



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張竹君︰切勿混淆兩個申報平台

衞生防護中心傳染病處主任張竹君則提醒，目前政府設有兩個網上申報平台，其中社區檢測中心相關的申報平台，確診者將獲得短訊通知陽性結果，並提供相關平台連結填寫資料；至於快速測試陽性的申報平台，則要由病人主動申報。張提醒市民，切勿混淆兩個平台。

社區中心核酸檢測陽性申報網頁

快速測試陽性申報網頁

70歲長者及5歲小童、懷孕28周孕婦 屬重點分流對象

張表示，上述平台設有問卷，查詢病人家居情況，以便分流隔離。她稱，目標分流病人包括70歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周以上孕婦、長期病患者及免疫力弱的病人。她指，該批病人或無專人照顧，或其家人亦為高風險者，家居環境未必能完全分開，如沒有獨立廁所及專用房間。因此當局透過問卷得知情況後，可盡快建議患者轉往社區隔離設施，希望市民小心填妥資料。

若出現警告徵狀切勿等待 須立即求醫

張亦指，若病人在填寫問卷時，已有警告徵狀，例如服用退燒藥後，仍連續兩日有38.5度以上高燒，35度以下低溫、抽搐、呼吸困難、氣促、無法說話或活動、神智不清、意識混亂、胸痛、腹痛、頭暈、精神狀態轉變、虛弱、胎兒活動減少、食欲長期不振、連續兩日嘔吐或腹瀉等，「呢啲情況就唔好等喇，都要盡快求醫。」