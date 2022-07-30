增4683確診多4死　香港累計死亡破9500宗　92歲翁在家離世證染疫

香港肺炎疫情持續高企，衞生署衞生防護中心今日（30日）公布新增4,683宗確診個案，當中193宗為輸入個案。另外，醫院管理局呈報多三宗死亡個案，法醫亦呈報一宗個案死亡後檢測陽性個，令本港疫情兩年半以年，累計死亡的人數達9502人。



由法醫呈報的死亡個案涉及一名92歲男子，他曾因心臟病要做3次通波仔手術，並於7月22日起發燒，不過當時快速測試結果為陰性。至7月24日，他出現嘔吐及氣喘並暈倒在家，由於已證實離世故沒有入院，法醫判斷死亡或與新冠肺炎感染有關。



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增4490宗本地個案及193宗輸入個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港新增4490宗本地個案，以及193宗輸入個案，而醫管局呈報多三宗死亡個案，法醫則呈報一宗離世後對新冠病毒檢定陽性個案。

沒打針92歲翁7.24暈倒在家死亡 送殮房後證染疫

該個案涉及一名92歲男子，他在家居住，平日需要人照顧，最近沒有接觸新冠病人病歷。張表示，該男子7月22日起發燒，不過當時快速測試結果為陰性，食用退燒藥後情況好轉。不過他至7月24日出現嘔吐及氣喘，並暈倒在家，由於已離世故沒有入院。

張表示，該男子沒有接種疫苗，在殮房法醫進行新冠病毒檢測發現結果為陽性，判斷死亡可能與感染新冠肺炎有關。

醫管局呈報個案三死者均為女性 只有一人完成疫苗接種

醫管局呈報的死亡個案三宗均為女性，只有一人完成接種疫苗。當中包括一名81歲婆婆，她患有柏金遜及哮喘，亦曾中風。她於7月18日因發燒、氣喘及血氧低入急症室，住院時情況穩定，惟至7月24日時突然心臟停頓，搶救無效，個案將轉介死因庭調查。

另一宗死亡個案為一名有血壓高的88歲婆婆，她於7月17時發病，其快速測試為陽性，並到指定診所獲處方口服藥，之後一直情況穩定。至7月24日突然在家口齒不清，雙腳無力，到急症時精神不理想，電腦掃描及血管鏡發現她出現大範圍缺血性中風，情況持續惡化，直至昨天不治。

最後一宗死亡個案為65歲女子，她患有乳癌，並擴散到不同地方。她於7月12日因出現咳嗽及有痰情況入院接受治療，其後住院期間，肺部發現有其他細菌，情況慢慢惡化至昨日死亡。

四間院舍有個案 包括粉嶺富璟護老院

院舍個案方面，張竹君指收到四間院舍報告出現確診病人，呈報的老人院包括荃灣明愛賽馬會恩暉苑有一名員工確診，兩名院友被列為密切接觸者；粉嶺富璟護老院有一名院友確診，九人被列為密切接觸者；長洲東明護老院北社分院有一名院友確診，五名院友被列為密切接觸者。殘疾院舍方面，屯門新生精神康復會山景宿舍呈報一名院友確診，四名院友要進行檢疫。

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