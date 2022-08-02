專家建議50歲或以上打四針　市民稱「為保條命」怕副作用都要打針

本港疫情反彈，衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會最新建議，50歲或以上人士接種第三劑新冠疫苗至少三個月後，要接種第四劑疫苗。



今早（2日）前往元朗體育館社區疫苗接種中心的市民不算多，有50歲女士到場接種第四針，她坦言無留意到新聞報道的專家建議，只是覺得疫情一直未完，即使打針後曾經出現發冷、作嘔等副作用，仍想透過打針「保住條命」。



元朗體育館社區疫苗接種中心今早到場接種疫苗的人不算多，目測一小時內有五六十人出入中心。

今年50歲的劉女士今早到場接種第四針，她坦言並無留意新聞報道，不知道專家提出的最新建議，早在專家有建議前已預約接種第四針。知悉專家建議後，她認為「都應該打嘅」，相信疫苗可以提供保護。

劉女士提到，接種首針疫苗時身體無大反應，但接種第二及三針後則有出現副作用，曾作嘔、發冷等。仍然選擇繼續接種第四針，因為眼見疫情一直未完，希望打足疫苗可以「保住條命」。

劉女士指疫情一直未完，希望打足疫苗可以「保住條命」。（江麗盈攝）

市民何先生年過60歲，今日到場接種第三針，表示會在三個月後接種第四針。他解釋，新冠病毒一直在變種，只能靠疫苗提供保護，「應該都係一直打嚟去，打到死為止。」他表示會勸身邊朋友打第四針，至於其他人，「啲人就要自己諗。」

另一位不願透露姓名的70歲女士指，今日來接種第三針全為去酒樓飲茶，「拖到最後先嚟打。」她指，聽過很多人講打三針身體反應會很大，一直不敢來打針，對於專家建議50歲或以上人士打四針，她無奈表示：「唯有到時先再諗喇。」

今年86歲的王婆婆，居於洪水橋洪福邨，因為不懂得上網預約，今日特意來元朗體育館領取即日籌接種第四針。她表示，疫情以來除了到樓下買餸，已甚少外出，邨內曾有大廈遭圍封強檢，現時仍有個案，令她擔心不已，所以決定接種四針，「有得打就應該打。」