涉8.11尖沙咀暴動　1入被判入教導所　另8名被告囚40至52個月

有示威者於2019年8月11日包圍尖沙咀警署，並有人向警署汽油彈，導致一名警員二級燒傷，9名當日被捕的男女，均因涉暴動被裁定罪成。區域法院法官王詩麗今（19日）判刑時斥示威者目無法紀，挑戰警方權威和法治，最終判處案發時14歲的男被告入教導所，另8名被告則被判囚40至52個月。



9名被告有兩人認罪

9名被告：李穎淇(30歲)、17歲男生X、廖偉明(28歲)、莊嘉灝(27歲)、聶家寶(27歲)、黃千溥(24歲)、羅後成(21歲)、潘冠雄(28歲)和羅漢銘(25歲)。除首被告李穎淇和第六被告聶家寶承認控罪，餘下7人經審訊後被裁定罪成，他們被控於2019年8月11日在尖沙咀柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。第11被告羅漢銘另控1項無牌管有槍械或彈藥罪，指他管有9粒使用過的催淚彈殼。

官斥示威者挑戰警方權威和法治

法官判刑時指，示威者大部份穿黑色或深色衣物，和佩戴口罩等，減少被認出的機會，可更為放肆參與暴動。法官又指，本案暴動歷時約2小時，有數百至數千人參與，並於周日下午在熙來攘往的街道發生，令交通嚴重癱瘓，亦滋擾公眾。法官又指，示威者作暴力行為，如向警署掟汽油彈，是挑戰警方權威和法治。

法官指認罪的李穎淇及聶嘉寶積極參與，最終判兩人分別監禁40和42個月。至於不認罪的被告，法官考慮X案發時只有14歲，最終判他入教導所。至於另外6名被告，除涉及兩罪的羅漢銘被判囚52個月，其他被告則被判囚50個月。

2019年8月11日的衝突中，尖沙咀警署成為目標，警方傍晚驅散時拘捕多人。(詳看下圖)

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有警員雙腿被燒傷

案情指，當日有若2000名示威者在尖沙咀柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道集結，有人以水馬堵塞尖沙咀警署的彌敦道出口，警署的柯士甸道汽車出口亦被示威者以垃圾桶堵塞，亦有示威者用鐳射筆及氣槍射向警署，亦有人向警署掟汽油彈，警署內的警員Y雙腳燒傷，下肢有5.5%二級燒傷，留醫至同月27日才出院。

9被告在現場被捕

警方曾多次發射催淚彈，有示威者拾起地上的催淚彈，掟回警署還擊，亦有人用大橡筋把戴滿石頭的單輪手推車推向警署，及向警署掟石。警方多次舉旗警告無效後，傍晚7時30分作驅散行動，各被告均在現場。

案件編號：DCCC336、337/2020