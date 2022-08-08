4.5萬人票選「十本好讀」創新高　本土情懷書受中學教師推崇

由全港師生投票選出的「十本好讀」，今（8日）日公布結果，今年投票人數多達45,000人，增加五倍。得獎書籍中，STEM類型最受小學教師歡迎，香港本土特色情懷類到則受中學教師推崇。此外，小學生和中學生最愛作家，分別由一樹和阿濃奪得。



一樹奪得今屆「小學生最愛作家」。（鄧宇詩攝）

小學教師推薦書 STEM類書型佔3本

今年「十本好讀」選舉投票人數創歷屆新高，共有471間學校參與投票，師生總票數超過45,000，較去年增5倍。得獎書籍涉不同範疇，包括科學、推理、繪本、社區文化、歷史、文學等。



其中，10本教師推薦好讀（小學組）中，科普類圖書佔3本。英華小學創意及出版總監馬鎮梅指，「在教師推薦好讀得獎名單中可得知，近年積極推廣的STEM 教育已達一定的成效。但我亦希望各位同學的閱讀光譜可以寬濶一些、平衡一些，如飲食一樣，有均衡的『閱讀餐單』。」

家庭發展基金有限公司總幹事羅乃萱（右）指，同學應該開拓多元閱讀，以擴闊視野。（鄧宇詩攝）

本土作者作品在中學生組佔大多數

在中學組方面，10本教師推薦好讀（中學組）中，有4本講述香港本土特色情懷，包括《香港遺美—香港老店記錄》、《香港舊百業風貌》、《承教·城傳：九龍學校的故事》、《香港老美—老香港的美學印記》等。



此外，10本中學生最愛書籍中，香港作者的作品佔7本，涉多個範疇，包括散文、推理、懸疑小說等。

今屆「小學生最愛作家」由《魔法公主學院13魔畫之亂》作者一樹奪得。一樹發表得獎感言時指，多謝各位同學投票，未來會持續創作，希望能作為領導角色吸引小朋友進入閱讀的世界。至於「中學生最愛作家」由阿濃奪得，這亦是他第四度奪得這個奬項，同時他的作品《聽君一夕話—阿濃談文學論人生》亦奪得教師推薦好讀獎項。

家庭發展基金有限公司總幹事羅乃萱指，在中學組，學生與老師喜愛的圖書比較不一，但所選書籍均與生活息息相關，「同學應該開拓多元閱讀，例如閱讀經典名著、科幻小說、報道文學等，閱讀自己喜愛的書籍，亦應選讀一些自己不熟悉的，以擴闊視野。」

教城董事會主席李漢祥。（鄧宇詩攝）

教城未來將推廣數碼閱讀

主辦的香港教育城，其行政總監鄭弼亮指，未來將繼續發展數碼閱讀，「今個學年校本電子書訂閱計劃『e悅讀學校計劃』的下載量已超過八百萬冊，我們相信下載量在未來會有所提升。未來，香港教育城亦會持續推廣數碼閱讀，期望透過『教城書櫃』可以建立閱讀文化以及社交網絡。」