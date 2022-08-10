Organic Traditions朱古力或含可致敏腰果杏仁　食安中心要求下架

食環署食物安全中心今日（10日）表示，兩款由加拿大製造的Organic Traditions朱古力產品，可能含有可引致過敏的奶類成分或木本堅果（即腰果、杏仁或榛子），但未有在食物標籤上標明，中心發言人呼籲對奶類或木本堅果敏感的人士不要食用有關批次產品，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。



食安中心發言人指，接獲加拿大食物檢驗局透過國際食品安全當局網絡通報，指上述批次產品因可能含有引致過敏的奶類成分或木本堅果，但未有在食物標籤上標明而正在當地回收。中心得悉事件後，隨即聯絡相關進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品，該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。

涉事的產品為Organic Traditions牌的Dark Chocolate Almonds（黑朱古力杏仁）及Dark Chocolate Hazelnuts（黑朱古力榛子），批次為食用期限明年2月28日及3月28日。

涉事批次如下：

產品名稱：Dark Chocolate Almonds

品牌：Organic Traditions

淨重：一百克

來源地：加拿大

進口商：以勒國際健康有限公司

此日期前最佳：（i）二○二三年二月二十八日及（ii）二○二三年三月二十八日



產品名稱：Dark Chocolate Hazelnuts

品牌：Organic Traditions

淨重：一百克

來源地：加拿大

進口商：以勒國際健康有限公司

此日期前最佳：（i）二○二三年一月三十日及（ii）二○二三年三月八日



過敏人士進食進食後 可引起過敏性休克

中心發言人稱，對奶類、腰果、杏仁或榛子過敏的人士進食含有該物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的症狀有嘔吐、腹瀉、濕疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響，呼籲對該類食品敏感人士不要食用有關產品，如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。

食環署食物安全中心表示，兩款由加拿大製造的朱古力產品可能含有可引致過敏的奶類成分或木本堅果，即腰果、杏仁或榛子，但未有在食物標籤上標明。（資料圖片）

中心會知會業界有關事件，並會繼續跟進和採取適當行動。調查仍然繼續，市民可於辦公時間致電進口商熱線2838 8902查詢上述產品的回收事宜。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。