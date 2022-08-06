Häagen-Dazs多1批次雪糕或受致癌物污染　食安中心封存7批次產品

食物安全中心日前表示，兩款Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，呼籲業界停售及市民停止食用。Häagen-Dazs香港進口商今日（6日）公布再多六款口味受影響。食安中心晚上則表示，除進口商今日較早時公布的六款外，另有一款黑糖奶茶x呍呢嗱脆皮雪糕批同樣或受環氧乙烷污染，即共七個雪糕批次受到影響。Häagen-Dazs晚上回應指，今早聲明所述的6款口味產品批次與食安中心剛發布完全相同，只是食安中心發布產品批次時將黑糖奶茶呍呢嗱雪糕的不同包裝分成兩項個批次處理。



Häagen-Dazs早前有兩款雪糕有批次疑受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，包括比利時朱古力。（資料圖片／鄭啟源攝）

Häagen-Dazs今早公布多6口味疑受污染

食物安全中心日前表示，再多兩款Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，包括比利時朱古力雪糕及曲奇呍呢嗱雪糕。Häagen-Dazs今日主動公布更多曾進口香港的批次或被環氧乙烷污染，涉及六款味道，而晚上食安中心再公布黑糖奶茶x呍呢嗱脆皮雪糕批或同樣受到污染，7款受影響雪糕包括以下批次：



1.產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：二○二三年五月二十九日



2.產品名稱：Häagen-Dazs比利時朱古力x士多啤梨雪糕

來源地：法國

淨容量：420毫升

此日期前最佳：二○二三年六月十五日



3.Häagen-Dazs黑糖奶茶x呍呢嗱雪糕

來源地：法國

淨容量：（i）420毫升及（ii）95毫升

此日期前最佳：（i）二○二三年六月一日及（ii）二○二三年六月十六日



4.Häagen-Dazs呍呢嗱x紅桑子雪糕

來源地：法國

淨容量：（i）420毫升及（ii）95毫升

此日期前最佳：（i）二○二三年五月二十六日及（ii）二○二三年五月二十二日



5.Häagen-Dazs呍呢嗱x香芒熱情果雪糕

來源地：法國

淨容量：95毫升

此日期前最佳：（i）二○二三年五月二十七日及（ii）二○二三年六月二十日



6.Häagen-Dazs呍呢嗱焦糖杏仁脆皮雪糕批

來源地：法國

淨容量：（i）80毫升及（ii）3 x 80毫升

此日期前最佳：（i）二○二三年五月三十一日、二○二三年六月一日、二○二三年六月四日、二○二三年六月五日、二○二三年六月二十六日及（ii）二○二三年五月三十日、二○二三年五月三十一日及二○二三年六月二十六日



7.產品名稱：Häagen-Dazs黑糖奶茶x呍呢嗱脆皮雪糕批

來源地：法國

淨容量：80毫升

此日期前最佳：二○二三年六月四日



比利時朱古力士多啤梨雪糕 。（Häagen-Dazs網頁圖片）

Häagen-Dazs晚上指，今早的聲明中所述的6款口味產品批次與食安中心剛發布的完全相同，只是食安中心發布產品批次時將黑糖奶茶呍呢嗱雪糕的不同包裝分成兩項。

中心發言人表示上述產品可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，而污染問題懷疑源於製作過程中使用的呍呢嗱原料。受影響產品曾進口本港，中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進。

有關受影響批次產品抵港後一直存放於倉庫，沒有流出市面。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心已巡查有關倉庫並封存有關產品。