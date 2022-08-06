Häagen-Dazs多6款雪糕或受致癌物污染　進口商：已封存無流出市場

食物安全中心日前表示，兩款Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，呼籲業界停售及市民停止食用。Häagen-Dazs香港進口商今日（6日）公布，歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，有另一批次亦曾進口香港，不過香港Häagen-Dazs已進行封存，受影響產品未有在市場流通。



相關產品包括桶裝呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕、家庭裝比利時朱古力士多啤梨雪糕、家庭裝呍呢嗱紅桑子雪糕及黑糖奶茶呍呢嗱雪糕等共六種味道。



Häagen-Dazs早前有兩款雪糕有批次疑受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，包括比利時朱古力。（資料圖片／鄭啟源攝）

食物安全中心日前表示，再多兩款Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，包括比利時朱古力雪糕及曲奇呍呢嗱雪糕。Häagen-Dazs今日主動公布更多曾進口香港的批次或被環氧乙烷污染，涉及六款味道，包括以下批次：

1. 口味：呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕

類別：桶裝 (9.46 升)

此日期前最佳：2023 年 5 月 29 日



2. 口味：比利時朱古力士多啤梨雪糕

類別：家庭裝 (420 毫升)

此日期前最佳：2023 年 6 月 15 日



3. 口味：呍呢嗱紅桑子雪糕

類別：家庭裝 (420 毫升)

此日期前最佳：2023 年 5 月 26 日

類別：雪糕批(95 毫升)

此日期前最佳：2023 年 5 月 22 日



4. 口味：黑糖奶茶呍呢嗱雪糕

類別：家庭裝 (420 毫升)

此日期前最佳：2023 年 6 月 1 日

類別：迷你杯(95 毫升)

此日期前最佳：2023 年 6 月 16 日

類別：雪糕批(80 毫升)

此日期前最佳：2023 年 6 月 4 日



5. 口味：呍呢嗱香芒熱情果雪糕

類別：迷你杯(95 毫升)

此日期前最佳：2023 年 5 月 27 日、2023 年 6 月 20 日



6. 口味：呍呢嗱焦糖杏仁脆皮

類別：雪糕批(80 毫升)

此日期前最佳：2023 年 5 月 6 日、30 日、31 日及 2023 年 6 月 1 日、4 日、26 日



比利時朱古力士多啤梨雪糕 。（Häagen-Dazs網頁圖片）

Häagen-Dazs表示，食品品質及安全為品牌首要考量，強調旗下產品絕無使用任何環氧乙烷，並就此次事件對顧客帶來疑慮謹此致歉。

食安中心早前稱，環氧乙烷已被歐盟禁用。而據資料顯示，世界衞生組織國際癌症研究中心（IARC）已將環氧乙烷定為一級致癌物，若長期接觸可引起血癌、淋巴癌及乳癌。