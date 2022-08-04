再多兩款Häagen-Dazs或遭致癌物污染　食安中心籲停用回收

食物環境衞生署食物安全中心今日（4日）表示，再多兩款Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，包括比利時朱古力雪糕及曲奇呍呢嗱雪糕，呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售，進口商正展開回收出事批次。



Häagen-Dazs再多兩款雪糕有批次疑受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，包括比利時朱古力。（鄭啟源攝）

食安中心發言人指，接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指有關產品可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。涉事批次資料如下：

1、產品名稱：Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）9.46公升及（ii）100毫升

此日期前最佳：（i）二○二三年六月十三日及（ii）二○二三年五月二十日、二○二三年五月二十一日、二○二三年六月八日及二○二三年六月九日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



2、產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）80毫升，（ii）3 x 80毫升，（iii）100毫升，（iv）473毫升及（v）9.46公升

此日期前最佳：（i）二○二三年五月二十二日，（ii）二○二三年五月二十三日及二○二三年六月二十一日，（iii）二○二三年五月十七日及二○二三年五月二十九日，（iv）二○二三年六月十一日及（v）二○二三年五月二十九日及二○二三年五月三十日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



食安中心稱，基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。

發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，調查仍然繼續。

Häagen-Dazs需要回收的批次。

供應商呍呢嗱原料出事 少量批次受影響

Häagen-Dazs表示，一直以食品品質及安全為首要考量，因應早前台灣於呍呢嗱雪糕檢驗出疑似極微量「環氧乙烷」，總公司徹查問題源於其中一家供應商的呍呢嗱原料，並全面展開預防性查驗，部份產品有少量批次使用受影響的原料，為致力保障顧客利益及產品食用安全，香港Häagen-Dazs將立即停售及回收相關批次的產品。

已追蹤商戶停售 顧客可憑完整包裝申請退款

該公司稱，是次回收僅涉及相關批次，並不影響Häagen-Dazs的其他產品，重申所有產品皆符合香港標準，顧客可安心食用。香港Häagen-Daz亦已追蹤並聯絡商戶停售受影響批次的產品，而購買了受影響產品的顧客，憑已購買的完整包裝證明，即可申請退款。請致電客戶熱線2280 4996或電郵至haagendazs.hongkong@genmills.com 登記安排退款。

該公司重申，是次僅涉及其中一家供應商的原料，旗下產品絕無使用任何「環氧乙烷」，並一直嚴謹遵守各國市場的食品安全法規，致力確保產品質素及食用安全。

環氧乙烷可致癌

據資料顯示，世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）已將環氧乙烷定為一級致癌物，若長期接觸可引起血癌、淋巴癌及乳癌。