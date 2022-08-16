疫情｜3歲以下確診增3成　變種BA.4/5勢主流　衞生署料幼童重症增

疫情持續，兒童染疫後病情嚴重個案增加，衞生防護中心表示，變種BA.4/5個案日漸增加，預料確診數字會進一步攀升，最終或成為主流病毒，而BA.4/5傳播力較強，接種率較低的小童的染疫風險將會大增。



衞生防護中心指，單是本月首兩周，已有1,130宗3歲以下小童的確診個案，佔整體1.8%，較早兩周急增三成。中心預料未來入院甚至留醫兒童深切治療部的數字亦會相應增加，呼籲家長盡快在疫情於冬季反彈前，盡快帶小孩打針，以增加保護率。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片／歐嘉樂攝）

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，懷疑帶有BA.4/5病毒株的確診個案已上升至24.5%，當中逾9成為BA.5，顯示現時的個案上升是由BA.5引起，而其傳播力急增，參考其他國家的情況，當BA.5開始流行，個案數字會在短短數周或一段時間內不斷攀升，最終會成為主流病毒，故預料本港亦會發生同樣情況。

3歲以下近乎全數未打針 BA.4/5增幼童感染風險

他續指，雖然暫無科學證據顯示，BA.4/5構成的重症或死亡風險增加，惟此病毒株傳播力較高，而本港兒童的疫苗接受率不足，剛開打的3歲以下嬰幼童更是近乎全數未打針，有關小童的感染風險大增，預料未來入院甚至留醫兒童深切治療部的數字亦會相應增加。

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歐家榮又公布3歲以下小童的感染數據稱，在8月1日至14日的兩個星期內的兒童確診個案，認為較年幼的小童的個案數字已較早前急劇攀升。

3歲以下：1,130宗，佔整體1.8%，較早兩周（7月18-31日）的874個案增加29.29%

3-9歲：3,483宗，佔整體5.5%，較早兩周（7月18-31日）的3,263個案增加6.74%



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政府籲家長爭取時間為小孩打針

醫院管理局總行政經理劉家獻亦補充指，3歲以下嬰幼童的入院個案上升，嚴重和危殆個案亦相應增加，強調兒童接種疫苗後，可增加對病毒的保護，而現時6個月大嬰兒已可打針，呼籲家長爭取時間，在冬季疫情大反彈前為小孩打針。

8月14日的入院數據：



3歲以下：22位

3-11歲：17位

12-19歲：3位

20-59歲：30位

60歲或以上：158位



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歐家榮強調公布初步死亡數據是重要指標

另外，前香港醫院管理局行政總裁梁柏賢早前質疑，當局將離世前28日曾染疫的死者納入死亡數字的做法欠缺科學根據，被問到政府分析過往死亡個案後的結果，歐家榮強調，現時公布的死亡數據是即時資料，故只是「初步死亡數據」，以讓市民第一時間掌握染疫後死亡的趨勢，形容「係其中一個重要指標」，以了解疫情對社會和醫療構成的負擔。

暫時「死於」新冠個案約佔70%

他續指，臨床醫生會跟進每一宗個案的死因，根據死者的病歷、解剖結果、死因裁判官的判斷，決定死者是否因染疫而直接導致死亡，經審視後，過往的死亡個案中，約有70%死者是因感染新冠病毒離世（die of Covid）。

劉家獻補充指，除六至七成而新冠病毒致死的個案下，餘下若一成多個案已轉介到死因庭，結果仍未有定案。

教育局與兒科醫學會辦講座 讓家長明白幼童打針重要性

因應幼童重症個案上升，教育局局長蔡若蓮在社交平台發文稱，近期接連有嬰幼兒須進入醫院深切治療部留醫，令人痛心，並指學前幼兒及學童接種疫苗刻不容緩。她指，為了讓學校及家長清楚明白接種疫苗重要性，以及解答有關疑問，教育局將與香港兒科醫學會於8月23日及8月30日傍晚6點半合辦兩場網上講座，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強為講者之一，蔡呼籲校長、教師及家長踴躍參加。