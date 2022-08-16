強制檢測｜65廈上榜　涉大坑豪宅上林、半島豪庭、峻瀅、泓景臺等

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。醫務衞生局今晚（16日）晚上發出最新一份強制檢測公告，再有65幢大廈上榜。當中64幢因有確診個案曾到訪，觀塘區有10幢大廈上榜，為各區最多，包括順天邨天暉樓、鯉安苑鯉景閣及油塘油美苑淑美閣等。其餘上榜大廈中涉及多幢豪宅及中產屋苑，包括大坑上林2座、紅磡半島豪庭2座，以及將軍澳峻瀅1座等。另外，有一幢大廈污水樣本檢測呈陽性，為沙田新田圍邨盛圍樓。



任何人在8月10日至16日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（17日或18日）前往進行核酸檢測。



▼8月16日強制檢測公告▼



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觀塘區10幢上榜佔最多 涉德田邨、油美苑等

當局表示，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有一個指明地方被納入強制檢測公告，為沙田新田圍邨盛圍樓。另外，因應多宗陽性檢測個案，有64個指明地方被納入強制檢測公告，當中以觀塘區上榜大廈最多，包括藍田德田邨德樂樓、油塘油美苑澤美閣及觀塘翠屏（南）邨翠樂樓等。同為於九龍區的上榜大廈有紅磡半島豪庭2座、長沙灣泓景臺2座，以及黃大仙竹園北邨橡園樓等。

港島區方面，位於銅鑼灣大坑道的豪宅上林2座被納入公告，其餘大廈包括西灣河欣景花園2座、柴灣富景花園4座、筲箕灣東熹苑景熹閣、筲箕灣愛蝶灣4座及鰂魚涌南豐新邨11座等。

▼8月16日部份強檢大廈▼



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將軍澳9幢上榜 涉日出康城領都、怡心園等

新界東方面，將軍澳達九幢大廈被納入公告，涉及日出康城領都1座（左翼及右翼）、峻瀅1座、怡心園2座、翠林邨彩林樓及廣明苑廣新閣等。沙田則有六幢大廈上榜，包括駿洋邨駿湖樓、穗禾苑詠昌閣、大圍隆亨邨學心樓高座及低座，以及馬鞍山錦豐苑錦蘭閣等。其餘被納入公告的大廈亦有粉嶺皇后山邨皇順樓、大埔太和邨居和樓，以及上水天平邨天喜樓等。

新界西方面，屯門有五幢大廈上榜，涉及友愛邨愛暉樓（1, 2及3 座）、兆山苑桃景閣，以及怡峰園6座等。另外，青衣灝景灣3座、天水圍天頌苑頌棋閣及嘉湖山莊麗湖居4座、葵涌葵盛圍高盛臺2座及荃灣海濱花園海妍閣等亦被納入公告。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月17日）▼



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政府明日將於黃大仙竹園北邨及荃灣梨木樹邨重開流動採樣站。

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。另外，政府周三（17日）將於黃大仙竹園北邨及荃灣梨木樹邨重開流動採樣站。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼

