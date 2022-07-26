房屋局局長何永賢憶32日建方艙：速度快60倍　唔係做工程，係救命

本港今年初爆發第五波疫情，中央援建香港多個方艙醫院。房屋局局長何永賢今日（26日）出席香港都會大學舉行公開講座，提及當時她興建方艙醫院的經驗。她說，當初曾在強風冷雨下視察地盤，過程中亦遇到不少難題，甚至要急召「朋友」求救，最終首6個方艙僅用32日完成，速度快了60倍。

何永賢指，當時公務員團隊全力以待，有同事為了趕製方艙，未能陪伴父親最後的日子，即使父親已離世仍在方艙內工作，亦有人因害怕感染家人，自行租住酒店居住。

作為房屋局局長，她形容「民有所呼，我有所應」，希望建屋可「提速、提效、提量」，繼續應用「方艙精神」的「Can do spirit」，與業界攜手向前。



▼7月10日 房屋局局長會見基層劏房籠屋板房租戶▼



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當初興建方艙醫院時，何永賢是時任建築署署長。何永賢表示，興建方艙只是今年2月的事，距今僅5個月。她坦言2月至今發生太多事，感覺已是一年多的事，形容：「一日當三日咁。」

強風冷雨視察地盤 寒冷如北海道

何永賢憶述，當初收到來電，獲告知要再興建約一萬伙防疫設施，「我係問咗三次，一萬？咁多？」她說，最終合共興建了四萬個床位。

她回憶說，在2月19日，他們已收到竹篙灣及啟德的兩塊地皮。後來清晨再在新界北多個地盤視察，「真係強風冷雨，凍到隻手好似去北海道滑雪咁，揸住相機一陣就要袋返入袋。」她笑言，當時天氣寒冷，要身穿衣櫃內最厚的外衣。

最終在五日內，他們收集到八個地盤合共78.6公頃，其中位於青衣的方艙僅用了7天便完工，提供1,300個單位。

大家可以想像呢八個地盤，每個地盤問我5個問題，我每日都有40個問題要解決。 何永賢

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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何永賢說，起樓後，一般要驗收、交付、清潔等，快者可一個月，慢者更可達數個月。不過，首6個方艙僅用32日完成，合共提供20,400張床位，與2020年興建的隔離營相比，速度快了60倍。

她解釋，當時有15,000名工人工作，當中有約一半人在港，有7,000人在內地的6至8間廠房製作預制組件。她形容「時間就是生命」。

大家唔係做工程，大家係救命！ 何永賢

建方倉太趕急 故要共用廁所

何永賢又提到，坊間曾疑問為何方艙要共用洗手間，她解釋指，因當時很急，倘每間房要有廁所，將涉及很多喉管接駁。相反，竹篙灣、啟德的建造時間較長，故每間房都有獨立廁所。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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洪水橋方艙如「通訊黑洞」 急召朋友求救

何永賢憶述，當時面對不少難題。其中在新田方艙，起初並無渠管接駁，本打算使用糞池，後來團隊只用了7天，便完成鋪設1.8公里的渠管。

而洪水橋方艙更是「通訊黑洞」，接收訊號甚差，電訊公司更突然告知「做唔掂」，後來何永賢動用人脈，找了一家電訊公司的相熟高層朋友求救，「我都唔客氣，我識咗佢好耐，但好少同佢講公事，但真係好急！」，最終問題得以解決。

竹篙灣交收發現「千個瑕疵」

此外，在竹篙灣其中一期，交收時發現了千個瑕疵（defect）。而今次使用了手機驗收，使承辦商可快速報告，結果3小時內已處理了約千個瑕疵。而在晚上趕工時，他們亦引進有燈、可24小時照明的航拍機。

她又指，啟德方艙的屋頂設計了不少花紋，例如香港建築物圖案等，她笑言可能是全球最大型的屋頂圖像，可申請健力士世界紀錄大全。