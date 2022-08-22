荃灣爵悅庭、南山邨、嘉湖山莊四屋苑等污水陽性　24萬人要快測

政府公布在三個地區部份大廈檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及荃灣區石圍角邨、樂悠居、爵悅庭及立坊等，以及深水埗區南山邨、大坑東邨、大坑西邨、又一居等，和天水圍天麗苑及嘉湖山莊。當局將向三區24萬名居民及工作人員派發快速抗原測試包。



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當局公布，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

荃灣區 — 石圍角邨、名逸居、富麗花園、尚翠苑、東亞花園、荃灣花園、樂悠居、爵悅庭及立坊

深水埗區 — 南山邨、大坑東邨、大坑西邨、又一居及順寧道與興華街附近一帶住宅（見附件）

元朗區 — 天麗苑及嘉湖山莊（景湖居、美湖居、麗湖居及翠湖居）

深水埗區順寧道與興華街附近一帶住宅，(政府新聞處圖片)

當局提醒有關居民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼8月16日起強制檢測公告▼

