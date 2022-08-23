Hipp有機蘋果汁或受磁性碎片污染 食安中心指示進口商下架回收
撰文：林穎嫺
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食物安全中心今日（23）表示，喜寶（Hipp）一款匈牙利進口、嬰兒專用的有機純蘋果汁可能受細小磁性碎片污染，呼籲市民停止飲用有關批次的產品，並已指令進口商將受影響產品停售、下架和回收。食安中心強調已就事件通知業界，會繼續跟進調查，並取採取適當行動。
食安中心表示，接獲歐盟食品和飼料快速預警系統的通報，指喜寶一款匈牙利進口的嬰兒蘋果汁可能受細小磁性碎片污染，中心得悉事件後已隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現進口商Linberg's Limited曾進口受影響批次的有關產品。涉事產品資料如下：
產品名稱：HiPP喜寶有機純蘋果汁
品牌：喜寶
來源地：匈牙利
進口商：Linberg's Limited
容量：200毫升
此日期前最佳：2023年10月31日
食安中心已指示進口商將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2156 9986，查詢上述產品的回收事宜。中心呼籲市民如購入受影響批次產品應停止食用。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。
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