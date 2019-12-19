【九巴奪命車禍】直擊車長經肇事路段收慢　路旁台灣相思樹幹堅韌

周三（19日）粉嶺九巴撞樹造成6死39人傷。事隔一日車禍現場已解封，香港01記者乘搭涉事九巴路線978，發現肇事路段左邊種滿大樹，但樹冠及枝葉並無伸出馬路。樹木專家詹志勇教授表示，昨日「劏開」九巴上層的大樹為台灣相思，該樹生長速度快及樹幹堅硬，因此被九巴猛撞亦未有倒塌。詹稱據他觀察，肇事現場的樹木見太多細枝，即表示有人恆常修葺樹木。路政署回覆指，署方如發現有樹枝伸出行車道，會即時安排盡快修剪。

車禍現場解封 老翁特意乘搭

事隔一日，車禍現場已經解封。今午（19日）香港01記者乘坐涉事九巴路線978，該車由灣仔北開往華明的巴士。大部分乘客走到上層座位，上層左邊坐有13名乘客，右邊則有4名乘客。其中一老翁登車後，便走到上層右邊車頭位置坐下，「我專登嚟坐下呢架車，想睇下撞成點。」

肇事路段種滿大樹 樹冠無伸出馬路

該名老翁表示，他家住港島，平日較少前往上水一帶，惟得悉昨日意外後，今日特意到上水。「明明條路好闊㗎，點解會咁！」當巴士經過大欖隧道後，道路才開始出現樹木叢，而肇事路段左邊亦種滿大樹。但樹冠及枝葉並無伸出馬路，而且行車線及防撞欄中間有一路肩之隔。據記者觀察正常情況下，樹木不會觸碰到車身，至司機經肇事路段時，亦會相應收慢車速。

周三（18日）的粉嶺公路嚴重車禍，造成六死39人受傷。涉事九巴車頂遭劏開，車身嚴重損毀。（資料圖片／黃廸雯攝）

台灣相思係外來樹種，主要問題係樹木老化，需要喺產生大量危險前換，而路邊斜坡的樹木會先換。 詹志勇 樹木專家、教育大學研究講座教授

樹木專家詹志勇：被九巴猛撞大樹為「台灣相思」

樹木專家詹志勇教授表示，被涉事九巴猛撞的大樹為「台灣相思樹」。「附近（其他台灣相思樹」）好多細枝都冇咗，即表示長期有人剪。」詹志勇認為，由於涉事的路段鄰近公路，有關政府部門亦會派員修剪樹木，以確保駕駛人士安全。他指出台灣相思出名「硬」強度非常高，而涉事巴士撞車後，樹木並無倒塌，只是樹腳爆裂，以顯示台灣相思非常堅韌。

台灣相思特性：生長速度快、非常堅韌

詹志勇續指，台灣相思樹特性為生長速度快，「雖然佢生得好快，但老得好快，屬於短命樹種，主要去到60歲至70歲就會老化。」詹志勇指出，台灣相思樹老化徵狀包括樹皮脫落、樹木收乾、樹枝截斷及枯萎等情況。

詹：肇事現場僅少許斜坡 不算高風險地方

詹續指，早年政府將台灣相思種在斜坡及公路旁地段，但是成長速度太快，早年開始實施「換樹計劃」，即將老化的台灣相思斬去，再換成適合本港的樹種。「台灣相思係外來樹種，主要問題係樹木老化，需要喺產生大量危險前換，而路邊斜坡的樹木先換。」他稱，肇事現場只有少許斜坡，不算高風險地方，逐估計未納入換樹計劃。

路政署：每日巡查轄下快速公路 正跟進事件

路政署回覆查詢指，對於周三（19日）下午有巴士在粉嶺公路發生意外撞向路旁樹木，導致多名乘客傷亡，署方深表難過，並對傷者及死者家屬致以深切慰問。署方指每日派員巡查轄下快速公路路面，如發現有樹枝伸出行車道對行車構成影響，會即時安排盡快修剪，以保障道路使用者安全。現時署方正與有關部門跟進事件。

過去五年 移除約1.3萬棵台灣相思 以減低倒塌風險

涉事九巴上層左車身遭樹枝「劏開」，相關人員鋸走涉事大樹，並檢走掛在樹上的車頂零件。（陳永武攝）

立法會文件：過去五年共移除 約1.3萬棵台灣相思

據去年立法會文件顯示，過去五年共移除約1.3萬棵台灣相思，它們主要因健康或結構有問題，或受惡劣天氣破壞而對公眾構成潛在風險。路政署自2016年中起推出「斜坡植林優化計劃」，逐步更替老化的台灣相思，更替約340棵老化及健康和結構狀況欠佳的台灣相思，開支約500萬。

政府部門評估樹木風險 減低倒塌風險

據資料顯示，樹木管理部門會按照《樹木風險評估及管理安排指引》，每年在風雨季前為在人流車流高的地方的樹木，進行樹木風險評估，並會適時採取緩解措施，包括移除枯枝、修剪樹木、治理病蟲害、以鋼索穩固樹木等。以確保樹木的健康和結構狀況良好，減低倒塌風險。

移除台灣相思後 栽種其他樹木及植物

至於在移除台灣相思後，路政署共栽種約340棵替代樹木、約10萬棵灌木及地被植物，包括原生植物，如大頭茶、陰香、假蘋婆、水黃皮、楓香、紅杜鵑、車輪梅、龍船花等，以及歸化植物，如紫杜鵑、白蟾、山指甲等。樹苗的來源主要來自國內華南地區。

粉嶺九巴奪命車禍：

+ 8 + 7 + 6

發生在周三（18日）的粉嶺公路嚴重車禍，造成六死39人受傷，有獲救乘客憶述事發經過，他指有三人被拋出馬路，有人半身掛在車外，有人從樓梯滾下。生還者稱當時「血肉模糊，有人肢解斷腳」。救援人員設立臨時停屍間，其後將死者遺體舁送殮房。事發後，大批警員到場蒐證及檢取證物，涉事九巴上層左車身遭樹枝「劏開」，相關人員鋸走涉事大樹，並檢走掛在樹上的車頂零件。至周四（19日）凌晨涉事雙層九巴殘骸，被拖往大欖車輛扣留中心。