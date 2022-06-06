黎智英涉欺詐案｜兩名告被裁定表證成立 案押後至8月結案陳辭
撰文：朱棨新
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壹傳媒創辦人黎智英與集團時任行政總監黃偉強，涉隱瞞科技園公司，容許力高顧問公司使用蘋果大樓，未按租契等文件指明的用途使用大樓，因而被控2項欺詐罪。案件今（6日）在區域法院續審時，控方舉證完畢，法官裁定兩人表證成立。黎智英和黃偉強不自辯，辯方亦不傳召辯方證人。法官押後至8月24日，讓控辯雙方進行結案陳詞。
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兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）。二人同被控1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，與周達權及其他人隱瞞香港科技園公司，指處於將軍澳工業邨駿盈街8號的蘋果大樓，未有違反1999年5月25日訂立的租契；意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利，導致該蘋果日報印刷有限公司，及力高顧問有限公司獲得利益；或令科技園公司蒙受不利。
黎智英另被控1項欺詐罪，指他於1998年4月1日至2015年12月31日，與他人隱瞞香港科技園公司，未有按1995年10月24日的提案計劃書和租契協議，及1999年5月25日訂立的租契，使用有關處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司或蒙受不利。
案件編號：DCCC 349/2021
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