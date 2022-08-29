西灣河開槍案 「熊仔餅」等兩被告　企圖搶槍等3罪全部罪成

西灣河街頭於2019年11月發生警員開槍事件，當日早上有網民發起「黎明行動」，多區有示威者與警員發生衝突，有「熊仔餅」之稱的少年周柏均，在馬路與警員糾纏時腹部中槍，傷及肝及腎臟，他右邊肝臟的兩塊肝葉及右邊腎臟須經手術切除。周與另一男生當場被捕，被控企圖搶槍及阻差辦公等罪，他們均否認指控，案件今（29日）在區域法院裁決，法官沈智慧裁定兩人阻差及企圖搶槍等兩罪均罪成，而周被指圖在合法羈押下逃走亦罪成。案件現押後至10月10日讓辯方求情，期間為兩被告索取背景報告。



旁聽人士與兩被告揮手著撐住

法官亦取消兩名被告的保釋，旁聽人士向兩被告揮手，有人叫：「身體健康」、「撐住」，兩被告亦有揮手回應。

兩名被告：周柏均（21歲，IVE學生）及胡子鍵（20歲，大專生）。控罪指二人在2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押下逃走，兩人被控共3罪全罪成。法庭早前下令，傳媒不得披露事件中開槍的警員A的身份。

有「熊仔餅」之稱的首被告周柏均今到法庭。

警員A稱想起落單警被圍攻情況

警員A供稱，當日有1名穿白衣男子及2至3名穿黑衣人走向他，他想起曾有「落單」警員被示威者圍攻的情況，於是拔槍想嚇退眾人，並想以非法集結罪拘捕白衣男，又箍著白衣男，但白衣男一手攬著他的腰，另一手抓到他的臉。

覺前後被夾擊生命受威脅

警員A續稱，首被告周柏均走近他，並伸手意圖搶他的槍，因稍早之前又有人在日A左邊經過，周再有所動作時，A稱感覺被前後夾擊，生命受到威脅，於是向周的腹部開了一槍，周隨即跌在地上。

胡欲搶槍時A再發兩槍

次被告胡子鍵之後行近A，並伸手企圖搶A手上的警槍，白衣男又繼續用左手攬着A的身體，A遂再開兩槍，但未有擊中任何人，胡失平衡倒地被捕。

事發經過。(詳看下圖)

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周中彈兩塊肝葉及右腎被切除

眾人在等候救護車期間，周原坐在地上由A看守，惟救護車到達現場時，周突撥開A的手及轉身逃跑，最後周被制服在地上。周之後送院治理，檢查發現其中槍位置傷及其肝、腎臟，右邊肝臟的兩塊肝葉，及右邊腎臟經手術切除，並從周的背部取出子彈。

A事後亦被送到醫院治療，其左頰呈現紅斑、輕微腫脹，中指近指端間關節背面擦傷，獲批3天病假。

辯方指警員A因情緒激動才拔槍

辯方指周中槍前手無寸鐵，周遭的人也無甚動作，A生命無並無直接受到威脅，認為A當日被周遭人士責罵，白衣男又用手勢挑釁，質疑A因情緒激動才拔槍，但A否認。

胡稱無意圖搶警槍

辯方再指胡與A糾纏時，只是在避槍口，胡在警誡下稱：「想由警察手上搶番個白色衫男子。」可見胡並沒搶槍企圖，但A不同意說法。

案件編號：DCCC 475/2020