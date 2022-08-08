肝癌飲食｜冇肝炎脂肪肝長期食堅果致肝癌？醫警告6癌症是吃出來

愛吃堅果竟然也會誘發癌症？台灣有一名50多歲的女性，沒有乙型、丙型肝炎，也沒有脂肪肝，但日前就醫檢查卻被診斷出肝癌。



醫師進一步了解後才發現，原來這名女患者經常買一大包花生回家慢慢吃，醫師研判，可能是這項習慣導致「黃麴毒素」生成，吃下肚後讓癌症找上門。

6種吃出來的癌症（按圖👇👇👇）

+ 5

50歲女肝功能正常卻罹肝癌，醫檢查發現「愛吃堅果」惹禍

台灣肝膽腸胃科醫師鄭以勤日前在《健康好生活》節目中分享真實案例，一名50多歲的女子體檢時發現肝臟有一顆近3公分的腫瘤，抽血檢查後也發現肝癌指數相當高，因此醫師認為她可能罹患肝癌。

讓人意外的是，女患者的體檢結果並沒有乙、丙型肝炎或脂肪肝，鄭以勤指出，癌病變通常會由慢性發炎因子造成，但這名患者身上也沒有該現象，最後做了切片檢查，才證實是肝癌。

肝功能幾乎無異狀卻得到肝癌，看似不可思議，但回頭檢視女患者的生活習慣，便可看出端倪，鄭以勤表示，這名患者喜歡吃堅果類食品，像是花生，經常從大賣場一次買一大包回家慢慢吃，這習慣可能讓食物長出黴菌，並產生一級致癌物黃麴毒素。

相關文章︰【抗癌食物】大蒜藍莓西蘭花助減腸癌乳癌風險 助防癌10大食物👇👇👇

+ 30

6種吃出來的癌症

鄭以勤提醒，目前研究發現黃麴毒素明確與肝癌有關，最好避免吃下不新鮮的東西。此外，鄭以勤也指出6種「吃出來的癌症」，建議民眾要注意飲食習慣：

1. 大腸癌：油炸、燒烤高溫會產生「苯芘」，這種致癌物質在體內累積過多，可能提升罹患大腸癌的風險。

2. 肝癌：食物不當存放產生的「黃麴毒素」、攝取酒精時產生的「乙醛」，都是一級致癌物，會導致肝癌風險增加。

3. 肺癌：研究發現，不抽煙的人，也可能因吸入過多炒菜油煙而罹患肺癌。

4. 乳癌：高熱量、高脂肪的食物會使乳癌的風險上升。

5. 口腔癌：檳榔屬於一級致癌物，會增加口腔癌、食道癌、胃癌的風險。

6. 胃癌：醃漬或加工食品含有「亞硝酸鹽」，也會使胃癌、大腸癌的風險提高。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：肝功能正常卻罹肝癌，一查竟是「愛吃堅果」惹的禍！醫警告6癌症是吃出來的】