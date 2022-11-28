大腸癌｜瘜肉增生隨時成癌症 6大徵狀要留意 邊類人最高危？

大腸癌在本港致命癌症中排行第二位，2016年的死亡個案達2,089宗。其常見症狀之一是大便有血，但其實有時憑肉眼不一定能察覺大便有沒有血，反而應多留意一些相關的警號，及早發現大腸癌。



大腸主要功能是吸收水分、形成糞便，而糞便存在相當多的毒素，長期堆積腸道刺激腸黏膜，容易產生細胞病變，造成瘜肉增生，尤其是飲食過多的高脂肪、高熱量食物，更容易長瘜肉。另外，家族史有瘜肉、大腸癌，都會增加瘜肉的發生。

增生性瘜肉



大腸鏡檢查發現瘜肉，半數50歲以上族群，都有增生性瘜肉，好發於直腸、乙狀結腸等遠端腸道，大小約0.5公分以內，癌化風險低、不一定要切除。

腺瘤性瘜肉



95%的大腸癌都是腺瘤性瘜肉演變，若透過大腸內視鏡發現有腺瘤性瘜肉進行切除，可有效預防90％大腸癌的發生率。

發炎性瘜肉



常見於腸道反覆發炎的患者，因腸道反覆發炎、腸黏膜修補，造成組織增生形成瘜肉，癌化風險也較低。

大腸癌6大症狀＋7類高危人士

大腸癌初期可能沒有明顯症狀​，如出現以下病徵，應盡快求醫。

1. 排便習慣改變

部分病人會出現便祕或腹瀉，甚至兩種情形交替發生。

2. 糞便帶血或黏液

大腸經過腫瘤時，會因摩擦而破裂出血，解出帶血黏液狀糞便，有時還帶有腐敗味的組織崩落物，但出血量不多，與肛裂噴出鮮血明顯不同。

3. 體重減輕

沒刻意減肥，體重卻減輕，主因是癌細胞急速擴展，消耗身體養分，甚至掠奪身體其他器官或組織的養分等。

4. 裡急後重

裡急後重是指病人常常覺得有便意，嚴重時一天上十多次廁所，仍覺得有便意、想要排便。

5. 缺鐵性貧血

腫瘤可能已經有出血現象，如果鐵質攝取不足，則可能發生缺鐵性貧血。

6. 腹痛或腹絞痛

右結腸腫瘤可能造成腹痛，右結腸阻塞也可能造成下腹疼痛，如果惡性腫瘤引發穿孔，則可能導致右下腹的局部腹膜炎，甚至闌尾炎。

除此之外，有7類人士是高危病發群。

1. 肥胖

2. 抽煙

3. 飲酒

4. 家族病史

5. 發炎性腸道疾病

6. 不健康的飲食習慣

7. 缺乏運動



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