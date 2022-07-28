癌症｜罹患頭頸癌5大危險因素 聲音嘶啞現4大症狀要迅速就醫
撰文：Heho健康
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頭頸癌好發於25～44歲，比其他癌症提早10年，近來更有年輕化的趨勢。而且因為飲食習慣的問題，台灣頭頸癌的罹患率為全世界的前幾名。
頭頸癌是什麼？
頭頸癌顧名思義，就是頭頸部的構造出現癌病變，由於頭頸部的構造極為複雜，所以又以其原發部位命名，如口咽癌、下嚥癌、喉癌等。
▼罹患頭頸癌危險因素、頭頸癌症狀（按圖看清 👇👇👇）
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1. 抽煙
2. 嚼檳榔
3. 飲酒
4. 遺傳、環境（長期暴露於硫磺、鎳或石棉環境）
5. 不良飲食習慣（長期高油高糖飲食、醃製品、煙燻物、豆類發酵物、發黴穀物）
除了飲食習慣及檳榔、煙、酒等致癌物質會引響罹癌率外，外國研究也發現，被HPV病毒所感染的頭頸癌罹癌率也增加不少。
▼11種口腔癌常見症狀（按圖👇👇👇）
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出現4大症狀，要當心頭頸癌上身！
頭頸癌症狀會因為原發位置不同而出現差異
一、原發位置在口腔：會有口腔的傷口難以癒合且疼痛的症狀。
二、原發位置在頸部：頸部會出現不對稱的腫塊。
三、原發位置在口咽部：會有聲音嘶啞、吞嚥困難、吞嚥疼痛等症狀。
四、原發位置在下嚥部或喉部：會有吞嚥困難及發生困難。
由於病狀會因為原發部位的不同而有差異，因此若有以上症狀，建議迅速就醫檢查，避免錯失治療良機。
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飲食6招遠離頭頸癌
第1招：拒絕煙檳酒
第2招：減少醃製、煙燻、發酵物的攝取
第3招：避免過燙、過辣的食物
第4招：減少高油高糖飲食
第5招：增加新鮮蔬果的攝取
第6招：選擇適量好油烹調
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