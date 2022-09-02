再增八死　兩人送院已無生命表徵　兩公院爆院內感染七名病人染疫

香港疫情反彈，衞生署衞生防護中心今日（2日）公布新增9901宗確診個案，醫院管理局呈報多八人死亡，年齡介乎57至92歲。



當中，一名82歲男病人8月下旬快速檢測陽性後沒向衞生署呈報、沒看醫生或取藥，至9月1日家人發現他家中暈倒，送入屯門醫院急症室後，心電圖已沒有心跳，搶救無效證實死亡。



另外，香港佛教醫院內科病房、瑪嘉烈醫院內科及老人科分別出現懷疑院內感染群組，分別有三名及四名病人確診。



2667名確診病人留醫 48人危殆

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日表示，目前有2667名確診病人留醫，當中有350名是新增的確診留醫病人。另外，現時有48名病人情況危殆、54名病人情況嚴重。

8宗新增死亡案例 3人未打足三針

醫管局又呈報八宗死亡個案，年齡介乎57至92歲，當中三人未打完三針，其中一人一針亦沒有接種。死亡個案中，他指有兩名87歲及90歲男病人均患有長期病，包括高血壓、心肌梗塞、貧血、認知障礙等，兩人入院均是因新冠感染，經治療後昨天離世。

82歲翁10日前快測陽性沒呈報沒求醫 昨家中暈倒送院亡

另外，有兩名病人被送到急症室已沒有生命表徵，包括一名沒有接種疫苗的82歲男病人，他患有糖尿病、高血壓，不過選擇不再覆診。該名病人於8月22日快速檢測陽性，不過他沒有向衞生署呈報確診。

至9月1日家人發現他在家中暈倒，送入屯門醫院急症室，在急症室離世。劉家獻提醒如長者快速檢測陽性，緊記要向衞生署呈報，當局會視乎情況安排到隔離設施，而醫管局亦可安排取抗新冠口服藥，減低重症及死亡風險。

▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



+ 6

另一名病人為57歲女性，她在8月27日核酸檢測陽性，9月1日下午家人發現她身體有多種不適，如口齒不清等。救護車抵達後上到去已暈倒，急救後過身。其病歷顯示她已接種兩劑疫苗，本身患有肺及腎惡性腫瘤，當時在急症室核酸檢測CT值為19.6

其餘四名病人死因與新冠肺炎未必有直接關係，包括患有末期直腸癌的84歲男病人、患大腸癌的69歲男病人、患末期腎衰竭的92歲男病人，以及一名75歲男病人，他治療新冠肺炎後留醫一段時間，期間出現吸入性肺炎，相信死亡與肺炎關係較大。

佛教醫院內科病房三名病人染疫 一人危殆

另外，兩間醫院懷疑爆發院內感染群組，包括香港佛教醫院內科病房一位患有慢性肺病的82歲女病人，她因情況轉差於8月30日轉到伊利沙伯醫院接受治療，經檢測後確診，目前情況危殆。佛教醫院在病房內進行篩查，再發現同病格有兩名88及101歲病人確診，目前一人穩定，一人嚴重。

瑪嘉烈醫院內科及老人科 4名同病格病人確診

而瑪嘉烈醫院內科及老人科有一名91歲男病人在9月1日經檢測確診，醫院展開追蹤調查，發現與該病人入住同病格的三名男病人確診，年齡介乎27至86歲，其中一名男病人早前已出院，已轉交衞生防護中心跟進；其餘三名病人正接受治療，情況穩定。

▼8月26日起強制檢測公告▼

