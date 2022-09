政府期望本月入口首批猴痘疫苗　建議高暴露風險者作預防疫苗接種

世界衞生組織將多地出現的猴痘爆發列為國際關注的突發公共衞生事件,港府今日(2日)表示正與疫苗藥廠進行最後商討,期望本月內把首批疫苗入口至香港;並已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫。當局也已做好準備,包括加強猴痘的實驗室監測工作,檢視公立醫院應對猴痘病人的準備工作,並計劃當錄得猴痘傳播情況時,為確診個案的密切接觸者及高暴露風險的人士安排接種。



政府發言人也提到,本港雖然暫未發現猴痘個案,但猴痘疫情仍在發展中,呼籲市民,尤其是暴露風險較高的人士,採取預防措施,避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。



▼多地有猴痘爆發▼



政府今日表示,正與猴痘疫苗藥廠進行最後商討,以期於本月內把首批疫苗入口至香港;並已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫。政府引述世衞現階段不建議大規模接種猴痘疫苗,但建議為高暴露風險人士,包括男男性接觸者,作第一級預防疫苗接種,即暴露前預防性接種。

政府指,參考世衞就接種疫苗預防猴痘的暫擬指引、聯合科學委員會的建議以及本地情況,計劃當錄得猴痘傳播情況時,會為確診個案的密切接觸者安排自願性質的猴痘疫苗接種以防止病發,以及為高暴露風險的人士,包括負責照顧猴痘病人的醫護人員、實驗室工作人員和照顧動物人員,以及其他社區高風險群組等,安排接種。

猴痘疫苗:Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)