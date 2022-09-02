政府期望本月入口首批猴痘疫苗　建議高暴露風險者作預防疫苗接種

世界衞生組織將多地出現的猴痘爆發列為國際關注的突發公共衞生事件，港府今日（2日）表示正與疫苗藥廠進行最後商討，期望本月內把首批疫苗入口至香港；並已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫。當局也已做好準備，包括加強猴痘的實驗室監測工作，檢視公立醫院應對猴痘病人的準備工作，並計劃當錄得猴痘傳播情況時，為確診個案的密切接觸者及高暴露風險的人士安排接種。



政府發言人也提到，本港雖然暫未發現猴痘個案，但猴痘疫情仍在發展中，呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。



▼多地有猴痘爆發▼



港府期於本月內入口首批猴痘疫苗

政府今日表示，正與猴痘疫苗藥廠進行最後商討，以期於本月內把首批疫苗入口至香港；並已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫。政府引述世衞現階段不建議大規模接種猴痘疫苗，但建議為高暴露風險人士，包括男男性接觸者，作第一級預防疫苗接種，即暴露前預防性接種。

擬先為密切接觸者及高暴露風險的人士接種

政府指，參考世衞就接種疫苗預防猴痘的暫擬指引、聯合科學委員會的建議以及本地情況，計劃當錄得猴痘傳播情況時，會為確診個案的密切接觸者安排自願性質的猴痘疫苗接種以防止病發，以及為高暴露風險的人士，包括負責照顧猴痘病人的醫護人員、實驗室工作人員和照顧動物人員，以及其他社區高風險群組等，安排接種。

猴痘疫苗：Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)

政府續指，猴痘疫情仍在發展中，所有人需保持警覺，呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

已加強猴痘實驗室監測工作

政府表示，本港暫未發現人類感染猴痘病毒確診個案，但當局已做好準備，包括衞生防護中心早前已加強就抵港旅客和本地社區人士的監測，將猴痘訂為《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法定須呈報傳染病。

猴痘病毒株。

衞生防護中心已加強猴痘的實驗室監測工作。私家醫生可為臨床診斷吻合但未符合呈報懷疑個案要求的人士收集拭子樣本，送交中心的公共衞生化驗服務處進行免費猴痘檢測。而醫管局的感染控制專家已檢視公立醫院應對猴痘病人的準備工作，包括各公立醫院的隔離病床、藥物及治療方案等不同應變措施；並已制定應變方案，有需要時會啓動緊急應變指揮中心，配合政府密切監察情況，公立醫院亦會調動病床、人手及合適的藥物為感染猴痘的病人提供適切治療。

▼張竹君向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼

