院舍員工周五起需隔天核酸檢測　院舍外展疫苗接種計劃延至9月底

本港新冠疫情再趨嚴峻，院舍屢現確診個案。港府為提升安老院及殘疾人士院舍院友的新冠疫苗接種率，今日（1日）公布將院舍外展疫苗接種服務特別計劃，延長至9月底，並要求所有院舍員工於明日（2日）起，需隔天進行一次核酸檢測，加強院舍的防疫屏障。



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第三針接種率料9月底增至70%

港府會邀請醫療團隊到訪配對的院舍，每星期最少一次。醫療團隊會為院友提供外展接種服務，務求做到「針跟人」盡早接種，目標是不錯過任何一位到期接種疫苗的院友。在特別計劃下，政府會向醫療團隊發放特別津貼，應付因延長計劃而衍生的額外人手及交通開支。

港府發言人指，該計劃自7月15日推行至今，院舍第三針疫苗接種率由不足40%提升至逾60%。如計及已接種兩劑疫苗的康復院友，院舍符合第三階段「疫苗通行證」要求，即與已接種第三劑等同的有效接種率達到85%。

在延長特別計劃後，第三劑的接種率有望在9月底前提升至最少70%，而計及已接種兩劑疫苗的康復院友，與已接種第三劑等同的有效接種率可超過90%，能更有效加強保護院友和為院舍建立保護屏障。

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安老院院友重症及死亡率較第五波初期下降

港府發言人續指，隨院舍疫苗接種率顯著提升，院友重症及死亡個案，相較第五波疫情開始時已大幅減少。根據醫管局臨時統計數字，今年2月至4月錄得的陽性個案中，涉及安老院舍院友的重症及死亡個案分別有1,422宗及5,028宗，分別佔同期整體重症及死亡個案的41%及56%。過去2個月，即6月1日至8月30日期間，陽性個案中涉及安老院舍院友的重症及死亡個案則分別為270宗及45宗，比例分別為25%及16%。

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9.2起院舍員工需隔天做核酸

早前所有院舍員工都須每7天進行一次核酸檢測，鑑於近日接連有院舍出現院友及員工確診個案，為加強院舍的防疫屏障，港府要求所有院舍員工由9月2日起，須隔天接受一次核酸檢測。所有院舍員工仍須繼續在每天值勤前，自行快測，測試結果須呈陰性，方可如常上班，避免疫情在院舍內爆發。

此外，政府強烈呼籲尚未完成接種三劑疫苗的長者，應盡早接種，以及早得到保護。