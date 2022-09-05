長新冠｜五旬婦情緒失控鬧丈夫「收聲」　中醫指求診人數7月再升

本港第五波疫情持續嚴峻，個案在萬宗高位徘徊，出現後遺症「長新冠」人數隨之增加。「老公講多幾句就話收聲啦！」明醫堂中醫師唐麗雯憶述一名50多歲長新冠女患者，轉陰後難以控制情緒，對丈夫惡言相向，事後卻感後悔；同時又因「斷片」影響日常生活，「去到街市唔記得自己買咩，咁就返嚟寫低，第二日出門又唔記得帶，所以唔記得買咩。」



唐指出，3月份疫情最高峰之際，每日長新冠的求診人數多達10至20人，由於現時疫情數字再度反彈，7月份求診人數再次攀升。對於治療，中醫講求「辨證論治」，除了按患者體質及症狀處方藥物外，亦會為患者制定食譜，運用食療方法調理病情。



明醫堂中醫師唐麗雯指出，由於現時疫情數字再度反彈，7月份求診人數再次攀升。（黃煦緻攝）

多達兩成患者康復三個月內出現症狀

唐麗雯表示，新冠病毒屬於溫病，以輕症為主，主要表現為熱化。她指有15%至20%患者，尤其是慢性病患者、長者或兒童在康復後會出現長新冠，通常康復三個月內出現症狀，而症狀持續一個月以上。常見的長新冠症狀包括慢性咳嗽、呼吸不順、失眠、情緒波動、消化道不適，女士亦有機會出現月經失調情況等。以中醫角度而言，長新冠因氣血陰陽未得到完全恢復、餘熱未清引致。

患者男女比例3:7 現每日至少6患者求醫

她引美國疾控中心的數據指出，65歲以下康復者出現長新冠的機率為五名康復者就有一人患長新冠；65歲以上康復者中，四名康復者就有一人患長新冠。本港40歲以上長新冠患者較多，而女性患者亦較男性多，男女長生冠患者比例約3:7。她指，3月份疫情最高峰之際，每日長新冠的求診人數多達10至20人，4至5月份求診人數減少，惟7月份人數逐漸上升，現時平均每日約有六至七人求診。

中醫講求「辨證論治」，除藥物（藥粉或藥材）的藥方會根據患者體質、症狀而定，針灸及食療亦針對各種患者需求，加快身體康復速度。以針灸而言，唐麗雯認為每人皆適合針灸，不同穴位有不同功效，例如曲池穴針對咳嗽多、痰黃患者；足三里穴、中脘穴針對消化不良患者；前額等頭部位置針對記憶力差、難集中精神的患者。

五旬婦經常「斷片」 去街市忘記想買什麼

唐表示，一名50多歲長新冠女患者在4月份確診，確診10日後檢測轉陰，惟情緒波動大及記憶力變差，症狀已持續兩至三星期，使其飽受困擾。當時患者對唐表示，自己難以控制「好忟」的狀態，「老公講多幾句就話收聲啦！......但諗諗下其實佢又無講咩啫。」加上患者經常「斷片」，忘記擺放銀包、電話位置，更曾前往街市買餸時，一度忘記自己要買什麼，回家後打算寫下翌日要購買的食物，卻在「第二日出門又唔記得帶，所以唔記得買咩。」最後不得已求醫，患者一星期進行三次針灸後，一個月內便痊癒。

食療亦對後續身體康復起重要作用，唐麗雯指，食療主要針對並分為四類人，包括肺脾氣虛（呼吸不順、食慾不振、消化不良等）、氣陰兩虛（盜汗、口乾、乾咳少痰等）、月經不調及氣血偏虛（容易頭暈、睡民質素差、手腳冰冷等）、陽氣偏虛（手腳冰冷、大便不成形、腰酸、疲倦等），患者可以用相應食材煲湯熬粥，更可用食材製成糖水。

30歲女患者轉陰後即補身 咳嗽加劇難以入眠

患者需根據自身體質及症狀以食療調理，不能「亂補身」。唐指，曾有一名年約30歲的女患者在3月份轉陰康復後，仍感喉嚨不適。由於她認為是氣管問題，於是用鱷魚肉、黨參煲雞熬老火湯，甚至熬薑醋。結果雖能夠完全清痰，但咳嗽越發嚴重，難以入眠，更出現便秘。

唐指患者餘熱尚未完全清乾淨，立刻補身只會令「本身要疏通但塞住」，最後需靠清熱化痰藥及戒口才能徹底康復。

唐麗雯提醒，市民染疫後如能及時就醫，加上本身並非長期病患，體質良好，其實只要配合適當飲食習慣及得到充足休息，長新冠未必會發生。康復者萬一患上長新冠，亦要立即求醫，避免出現餘熱未清，導致長新冠症狀持續。