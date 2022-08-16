倒刺｜中醫拆解兩高危體質 3招預防倒刺 如何正確撕走免感染？

十指痛歸心，如果手指頻生倒刺相信會造成不少煩惱，但別以為倒刺只是皮膚乾燥那麼簡單。中醫認為倒刺其實反映出身體缺乏滋養，有可能是陰虛和血虛引致身體乾燥。為什麼你會長倒刺？該不該把它撕掉？有什麼食療可以改善？



中醫認為生倒刺大多與陰虛和血虛體質相關，皆是身體缺少水分的體質。（Shutterstock）

倒刺反映身體缺少滋養

註冊中醫師李翠妍博士表示，從中醫的角度來看，倒刺是由於指尖失去滋潤、過於乾燥而形成，因此常反映身體缺少滋養。

由於指甲周圍的組織在手腳末端，是遠離身體軀幹最遠的位置。當氣血運行的推動力不足，氣血無法抵達指尖，不能滋潤局部組織，加上指甲周圍的組織沒有皮脂腺分泌，局部皮膚較薄，缺乏油脂保護，故較容易乾燥、龜裂。當中，中醫認為生倒刺大多與陰虛和血虛體質相關，皆是身體缺少水分的體質。

陰虛、血虛易生倒刺

▼什麼人較常長倒剌？（按圖了解👇👇👇）

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1. 陰虛體質



表現：口乾、唇乾、眼乾、皮膚乾、咽喉乾涸、易生口瘡、心情煩躁、手足心熱、潮熱、盜汗、顴紅、失眠、情緒煩燥緊張、易發脾氣、消瘦、尿黃澀、大便乾結、女性可有月經提前等

成因︰

1) 經常熬夜，腦力過勞、過度用神

2) 過食辛辣燥熱食品等，都特別容易消耗體內的水分，形成陰虛體質

3) 部分更年期前後的女性，由於荷爾蒙水平的變化，也較常出現陰虛體質

▼改善食療：花旗參麥冬茶（按圖了解👇👇👇）

▼其他滋陰食物︰（按圖了解👇👇👇）

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2. 血虛體質



表現：面色、唇色淡白、怕冷、虛浮乏力、手足冷痹、頭暈、皮膚乾燥、指甲易斷裂、頭髮易脫易白、易疲倦、健忘、失眠、女性月經少、經色淡、經行易腹隱痛腰痠

成因︰

1) 月經量過多、或月經周期過長，血液丟失來不及恢復

2) 或處於病後恢復期，身體虛弱，氣血的生成速度較慢

3) 本身脾胃功能欠佳，中醫認為「脾為後天之本」，脾胃負責氣血的生成，若經常食用生冷、肥膩食品，可損害脾胃功能，不能產生足夠氣血供應身體使用

▼改善食療：紅棗龍眼肉杞子茶（按圖了解👇👇👇）

▼其他補血食物︰（按圖了解👇👇👇）

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皮膚過敏亦易長倒剌

若皮膚容易過敏、有濕疹病史、經常接觸清潔消毒劑或化學物品、或經常修甲（gel甲）的人士都較容易生倒刺。

撕走倒刺會增加感染細菌的風險！（電影《黑天鵝》劇照）

倒刺應否拔掉？

不少人看到手指長倒刺會「手多多」想撕走它，但李醫師籲大家勿強行拔除倒刺，撕走倒刺會容易使倒刺周圍的皮膚受傷，增加感染細菌的風險。其實正常新陳代謝下，皮膚會自動傷復並痊癒，毋須多加理會倒刺。

如因倒刺感到困擾、疼痛或覺得礙眼，想撕走它的話，可參考以下處理方法：

先泡溫水數分鐘，待倒刺軟化後，使用經消毒的指甲鉗將倒刺剪齊，徹底抹乾手後再塗保濕霜，以滋潤皮膚，減低受傷風險。



生倒刺護理貼士

1. 每次洗手之後必須塗上護手霜

2. 避免長時間接觸熱水、或過多接觸洗潔精等清潔用品，如必需接觸宜戴上手套

3. 不建議長時間泡手，以免過度濕水引致皮膚乾燥

註冊中醫師李翠妍博士（受訪者提供）

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