健康｜染疫、減肥節食令月經失調？中醫拆解：氣血虛弱是元凶！

女生最常出現的健康問題，很多時候都離不開月經失調，當中包括經痛、經期紊亂、經血量變多或等等，近年更加有不少曾確診新型冠狀病毒的女生不約而同表示，染疫康復後除了出現以上月經失調問題，更出現易疲倦、脫髮及精神不振等，註冊中醫師李騫賢就指以上問題可能與「氣血虛弱」有關，更特別提醒正減肥或奉行各種大熱減肥飲食法的女生，此類飲食模式或會造成身體氣血虛弱的情況。想知當中原因，以及自己有沒有氣血虛弱，日常應該做和吃些什麼以補充氣血？中醫師立即為你一一解構！



新冠病毒康復後真的會影響月經？

不少西醫醫學報告都指出新冠病毒的康復者或會出現新冠後遺症（又稱為「長新冠」），長新冠癥狀包括氣短、胸痛或緊繃、容易疲倦、記憶力和注意力問題（「腦霧」）以及關節痛等。然而不少女性更出現月經失調的情況，坊間亦有指如果本身屬於虛寒體質的女士服用(大量)性質寒涼的清熱解毒藥，身體變得畏冷不適，但亦有人指當中沒有直接關係。李醫師從中醫角度回應以上種種問題，不少女士染疫後出現疲倦、精神不振以及月經問題，可能由氣血虛弱導致，她說：「感染新冠病毒，類似瘟疫熱毒之邪侵犯人體，迫使人體正氣（免疫系統）與病邪抗爭，造成人體氣血損傷，陰液損耗，導致氣、血、陰、陽多種損傷。當人體氣血受損至一定程度，就會造成氣血兩虛。氣虛會導致畏冷、氣促氣短、容易疲倦；而陰血不足會導致失眠，眩暈，心悸等。」她續指：「氣血虛弱不但會讓人容易感覺疲倦，而且也會影響女性經期。女士需要充足氣血下注胞宮（子宮）才能維持正常月經周期，因此當氣血虛弱時，無法充盈胞宮（子宮），故常有月經過少，周期不準，或者出現各種月經不適。」

而近年不少女士透過節食、各種流行的飲食法去減肥，亦有機會導致身體營養不均衡或營養攝取不足。而在中醫角度，因為氣血形成需要充足的營養（精微物質），食物進入胃部腐熟，產生具營養的精微物質，由脾胃輸送到全身並化生氣血，若營養不足或不均衡，則氣血化生缺乏來源，最後亦會導致氣血兩虛，令月經失調。李醫師補充，月經失調的成因有很多，大家不妨改變以下會導致氣血虛弱的生活壞習慣：

「氣血通則萬病滅」中醫教你吃得均衡、補充氣血！

在中醫的說法中，就有一句「氣血通則萬病滅」，意思即指好多疾病皆是由於氣血不足而引起的，所以除了李醫師於上文所指出的問題外，手腳容易發麻、無力、易頭暈眼花、易心悸失眠、面色經常蒼白或枯黃都與氣血虛弱有關，所以亦有指氣血不足令人衰老速度變快。

李醫師指想改善氣血虛弱體質，除了養成良好生活習慣之外，最方便的當然是從日常飲食著手，例如應該少食寒涼生冷食物，例如刺身、壽司、沙律、凍飲等，因為這些食物都會損傷正氣，繼而損傷氣血；她指如果想減肥，可以選擇堅果類食物例如核桃、花生、栗子等代替高油高脂等不健康的零食；經期以外的日子，女士可以選擇適當中草藥，如黑糖、白芍、川芎、黨參、大棗、甘草等補氣補血。

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