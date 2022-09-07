私院抗疫｜首階段病床增至逾410張　寶血醫院使用率最低僅得一成

本港疫情反彈，今（7日）單日確診宗數再度破萬，共有近3,000名確診患者於公立醫院留醫。政府多次呼籲私家醫院協助提供病床抗疫，醫務衞生局今日（7日）表示，全數13間私家醫院可供使用的病床數目，已由首階段的364張舢增至目前至少410張，累計920名住院病人獲轉介。醫務衞生局局長盧寵茂指，欣悉多間私家醫院先後增加病床接收更多醫管局病人，惟仍有近四分一病人和其家屬不接納轉送安排，情況令人關注。

根據醫務局資料，13間私院當中，聖德肋撒醫院提供最多病床，病床使用率達百分百，惟位於深水埗的寶血醫院的病床使用率則敬排末座，提供的20張病床中，昨日病床使用率僅得10%，即僅有兩人佔用。



醫管局今日公布，目前共有2,870名確診患者於公立醫院、北大嶼山香港感染中心及醫管局傳染病中心留醫。(資料圖片)

醫管局今日公布，目前共有2,870名確診患者於公立醫院、北大嶼山香港感染中心及醫管局傳染病中心留醫。特首李家超及醫務衞生局局長盧寵茂早前開腔呼籲私院積極接收公院轉介病人，其中李家超更表明，他跟社會均不會接受「龜速」的速度。

醫務衞生局今日發新聞稿指，醫管局已加強與私家醫院的合作安排，轉介更多住院病人至私家醫院接受治療，務求維持公營醫療系統運作。發言人又指，經盧寵茂早前與香港私家醫院聯會代表會面，以及醫管局近日與私家醫院緊密磋商後，全數13間私家醫院可供使用的病床數目已由首階段的364張增至目前至少410張，並會視乎實際需要陸續將病床數目增至約1000張。由7月29日至9月6日，累計920名住院病人獲轉介至13間私家醫院接受治療。

盧寵茂表示，欣悉多間私家醫院先後增加病床接收更多醫管局病人，惟縱使醫管局近日加強解說工作，亦有私家醫院願意提供治療，仍有近四分一病人和其家屬不接納轉送安排，情況令人關注。

截至昨日下午5時，寶血醫院的病床使用率敬排末座，僅得10%。（資料圖片）

翻查醫管局提供資料所見，13間私院當中，聖德肋撒醫院提供最多病床，合共最少70張，自7月29日起，累計接收353名病人，截至昨日下午5時，病床使用率達百分百，其次則是香港浸信會醫院，共提供50張病床，累計接收80名病人，截至昨日下午5時，病床使用率則達98%。不過，寶血醫院的病床使用率敬排末座，20張病床中，昨日病床使用率僅得10%，即僅有兩人佔用。香港港安醫院—司徒拔道的可供使用病床則最少，僅五張可用，截至昨日的使用率為80%。

新聞稿指，香港港安醫院—荃灣、聖保祿醫院和聖德肋撒醫院均已調撥更多病床，香港中文大學醫院亦計劃在下星期再增加八張可接收新冠病人的病床。多間私家醫院的病床使用情況亦見大幅提升。就個別私家醫院的病床暫時較少病人使用，醫管局會與相關團隊保持溝通，盡量善用寶貴的病床資源。



他稱，維持公營醫療系統運作是當前抗疫的重要策略，而騰出公立醫院病床讓醫管局更有效集中資源應對嚴峻疫情是其中一途，深信私家醫院會與公立醫院同樣以專業態度服務獲轉介的醫管局病人，並再次衷心呼籲病人和家屬接納轉送安排，在本地醫護人員忙於應對疫情的關鍵時刻，積極配合他們的工作。

醫管局重申，公立醫院在轉送病人往私家醫院前會進行專業評估，確保情況合適才作出安排。病人在私家醫院住院期間只需繳交相等於醫管局服務的收費，而合資格獲得費用減免的病人於計劃下仍會獲得與使用醫管局服務相同的費用減免。

政府會繼續密切留意醫管局轉介病人至私家醫院的安排，盡一切能力維護公營醫療系統，以市民生命至上為原則，保障公眾健康。醫管局亦會視乎疫情走勢及其實際需要，考慮使用更多私家醫院病床。

香港港安醫院表示，將與醫管局展開協作，為新冠確診病人提供免費遙距會診、藥物諮詢及藥物派送到家服務，相關費用由醫管局支付，病人毋須付任何費用，「此計劃能讓留家隔離的確診者獲得適切及時的醫療支援，同時協助減輕公營醫療系統的負擔。」另外，即日起香港港安醫院的醫生會按醫管局提供的確診者名單，致電提供遙距診症服務，並按診斷結果需要，處方藥物並由專人送遞到確診者家中。是次計劃共有 10 多名普通科及急症專科醫生參與，院方表明，會因應服務需求調撥人手和資源支援。

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