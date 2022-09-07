墨爾文國際學校小學部35人確診全校停課　另22校24班停一周

香港新冠肺炎疫情續升溫，今日（7日）新增個案再破萬宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示10,194宗確診中，包括10,030宗本地個案，新增個案已連續一周於萬宗徘徊，再有22間學校共及24班爆疫須停課一周。

該22間學校以外，位於大埔白石角的香港墨爾文國際學校小學部之前已有班別停課，該校最新持續出現個案，全校共30名學生及五名教師染疫，全校26班中有21班出現個案，須全校停課一周。



再收1140宗學校呈報 過去一周618校有兩宗以上個案

張竹君表示，今日新增10,194宗個案，包括10,030宗本地確診，以及164宗輸入個案。學校個案方面，她表示收到1,361宗呈報個案，包括1,140名學生及221名教職員，過去七天有618間學校出現兩宗或以上個案。

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22校共24班須停課一周 包括綠楊幼稚園K3C PM班

張續指，22間學校共24班須停課一周，包括九間幼稚園、九間小學、三間中學，以及一間特殊學校。在24班當中，包括綠楊幼稚園的K3C PM班，該校之前停有兩班AM班因爆疫停課，最新的PM班由於有三名學生感染，故須停課。

宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園兩班停課

另外，宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園的AM及PM班由同一名老師任教，各班都有兩名學生及兩名老師染疫，故同樣須要停課。

香港墨爾文國際學校（學校官網）

香港墨爾文國際學校35師生染疫 全校26班21班有個案

在上述24班之外，張竹君指，位於香港墨爾文國際學校須全校停課一周。她續稱，該校一共有26班，大約有597名學生及87名教職員，之前已有個別班別停課，但過去七日一共有21班出現個案，其中有四班出現三宗或以上個案，全校累計30名學生及五教職員確診，故須全校停課一周。

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