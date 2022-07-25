謝展寰專訪｜全球面臨「小型能源危機」　謝教市民兩招自救慳電費

近月國際燃料價格飆升，兩電的燃料調整費逐月上升。新任環境及生態局局長謝展寰接受《香港01》訪問時形容，全球現時面對「小型能源危機」，不過香港與其他地方比較亦相對「穩陣」，認為歸功於政府與兩電簽訂《管制計劃協議》的模式，並強調即使開放電網：「電費都唔一定平。」

然而市民所交的電費逐月加價，當局有何招數減輕市民負擔？謝展寰建議市民可改用更節能電器，如變頻冷氣機等，強調「就算唔改變生活方式，都可以減好多能源消耗。」他又笑言，如果市民可改變生活方式，如減少開冷氣，相信可完全抵銷燃料費上升：「係更加好嘅方式，市民大眾點應對未來能源改變。」



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港能源供應較外國優勝 電費升幅已較溫和

謝展寰表示，全球能源價格上升問題已出現一段時間，早前甚至能源供應亦短缺，外國不少城市因此要減少發電量。他直言本港在幾方面較外國優勝，包括能源供應一直穩定，能源價格的升幅較外地溫和：「睇下新加坡升幾多、睇下歐美升幾多，去到30%都有」。

謝又指，外國出現多間能源公司倒閉，反觀香港電力公司則十分「穩陣」，並認為原因正正是港府與兩電有《管制計劃協議》，形容在當前的「小型能源危機」下：「反映出模式有很大優勢，所受嘅衝擊同加價壓力亦相對較小。」他稱，管制協議結合政府監管及商業運作，亦不存在惡性競爭。

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開放電網或致投資額高於需求 最後亦要由市民「埋單」

對於有意見認為，本港只得兩間電力公司，市民無法選擇，故應開放電網，讓不同電力公司參與供電，市民可選用電費最便宜的一間。謝展寰認為，開放電網後，不同電力公司合共的總發電量比實際需要高，當總投資額高於需求，最後亦要由消費者「埋單」。至於本港是由政府估計發電量需求，倘電力公司欲投資及興建機器亦須得政府同意，強調：「唔會出現總投資額超過需求好多。」

謝建議轉用節能電器

不過謝展寰承認，市民現時仍要面對電費加幅，並建議一招慳電：「屋企電燈由舊光管轉為LED燈，可節省70%至80%用電；冷氣機換變頻亦可節省近一半電費」。他強調如市民改用更節能電器，即使維持現時生活方式亦可減少能源消耗。他又指，如果市民願意改變生活方式如減少開冷氣，可完全抵銷到電費上升：「相信係更加好嘅方式，市民大眾點應對未來能源改變，甚至係全球性能源危機。」

自認難與黃錦星、林超英鬥慳電 謝︰我同其他人生活比較貼近 有開冷氣

上任環境局局長黃錦星經常與前天文台台長林超英鬥交電費金額，謝展寰笑言：「無諗住鬥，唔會夠佢哋鬥啦，我同其他人生活比較貼近，有開冷氣。」在新能源方面，他指長遠而言氫能為減碳重要角色，將推動重型車轉為氫車。當局亦成立小組，成員包括消防處及運輸署等，與氫氣供應商討論供應地點等議題，計劃2024年前展開氫車試驗。

港落後周邊地區廿多年 建焚化爐要追落後

另外，垃圾收費最快明年實施，謝展寰承認，香港相對比台北、南韓落後20幾年，而整體而言，本地回收能力發展較慢，直言以往太依賴內地，故當內地改變回收物入口要求後，本地回收率即大幅下跌：「坦白講我哋家仲係起步階段，提速、提效方面真係要努力追。」

焚化爐方面，謝直言要「追落後」，計及經濟發展等因素及估算全港垃圾量後，認為仍須興建多一座新式焚化爐，現時正進行選址研究，並考慮採用公私營合作等方式加快進度，達到2035年「零廢堆填」：「定咗死線，要提速達到目標。」

當局預計垃圾收費可令本港廢物量減少，屆時會否令焚化爐「無垃圾燒」？他回應指，倘出現廢物量低於焚化爐處理量的情況，可「將舊有堆填區垃圾挖番出嚟攞去燒，更加快回復舊有堆填區，香港土地好值錢。」

▼I·PARK2選址屯門曾咀中部煤灰湖▼



第三座焚化爐或建於內陸 選址研究包括未來北部都會區

被問到目前第三座新式焚化爐選址，謝展寰指由於I．PARK 1及I．PARK 2均位於近海地區，故第三座可在內陸。他又強調選址重點是土地面積夠大，而且三座焚化爐分佈要平均。被問到會否選址未來北部都會區等新發展區？謝展寰承認「都係其中一個我哋探討緊嘅Option（選項），但係整個規劃要考慮好多嘢，所以一日未定都唔會講實。」