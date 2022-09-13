總統牌羊奶芝士或受金屬異物污染　綠盈坊泰國龍眼乾未標明防腐劑

食物環境衞生署食物安全中心表示，總統牌（President）一款羊奶芝士CHILLED GOAT CHEESE SAINT MAURE可能受金屬異物污染；綠盈坊一個預先包裝泰國龍眼乾樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但食物標籤並未有標明其作用類別及其名稱。署方呼籲市民若購入受影響批次產品應停止食用，業界如持有受影響批次，亦應立即停售及使用。



總統牌（President）一款羊奶芝士CHILLED GOAT CHEESE SAINT MAURE可能受金屬異物污染，食物環境衞生署促勿食用。（網上圖片)

中心發言人說，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指有關批次的產品可能受金屬異物污染。初步調查發現，進口商曾進口受影響批次的有關產品。

該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2612 2066，查詢上述產品的回收事宜。

產品資料如下：



產品名稱：CHILLED GOAT CHEESE SAINT MAURE

品牌：President

來源地：法國

淨重：200克

此日期或之前食用：2022年11月1日和2022年11月5日

進口商：奇達思優質食品



綠盈坊「原色系列 – 龍眼肉」樣本含二氧化硫。(網上圖片）

食物安全中心又公布，透過恆常食物監測計劃，從一間網上零售店抽取綠盈坊「原色系列 – 龍眼肉」樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然檢測含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但該龍眼乾樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

食安中心表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關總代理已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2111 9787，查詢有關產品的回收事宜。

產品資料如下︰



產品名稱：原色系列 – 龍眼肉

品牌：綠盈坊

淨重：250克

來源地：泰國

總代理：Healfront Limited

此日期前最佳︰2024年2月10日



署方表示，二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。