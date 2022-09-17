Crostini執笠｜業界呻麵粉蛋成本增︰10元菠蘿包成本需6元

本地連鎖西式糕點店Crostini本周二（13日）深夜公布全線結業。餐飲聯業協會會長黃家和認為與租金、物流及原材料等成本上升有關，惟收入卻並無相應增加，例如受防疫政策影響，西餅市場依賴宴會衍生的餅卡收入歸零，最終只能走向結業。



稻苗飲食專業學會主席、金記控股主席徐汶緯表示，因俄烏戰爭及美國通脹，配合全球物流鏈混亂，東歐產麵粉及美國蛋的成本上漲，若以一個售價約10元的菠蘿包為例，成本就要6元，「以前賣5蚊個菠蘿包，仲好賺過𠵱家賣10蚊。」



▼9月14日 意大利式糕點店Crostini全線結業▼



防疫限制宴會人數上限 糕點店失餅卡收入

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，西餅市場依賴酒席或生日宴會餅卡帶來的收入，惟受防疫措施規定的人數上限影響，大型宴會均消聲匿跡；同時消費力疲弱，市民領取消費券後只購買日用品，西餅店未能從中受惠。「經濟唔好嘅時候，市民食西餅都少咗。宴會場所又冇乜生意，自然都冇乜人買餅卡。」

除了收入下跌外，黃認為Crostini分店所在位置的租金較高，為其中致命的問題，加上其他日常支出，例如每月員工的薪金，以及製作西餅的雞蛋、麵粉、糖等原材料成本上漲逾兩至三成，最終捱不住結業。他勸喻政府大刀闊斧放寬入境檢疫政策，否則整個經濟將拱手送予新加坡，禍及本港各行各業。他認為網店賣西餅並非主流，Crostini結業主要是因經濟不景氣及疫情影響。

經濟差商戶隨時結業 籲市民買餅券前須三思

至於大量市民在網上申訴已購買餅卡，黃坦言目前經濟不景，餅店為了增加收入均會推出餅券。惟商戶隨時結業，因此他呼籲市民需考慮風險，購買餅券前須三思，若收到餅券最好立即兌換，否則根據過往其他餅店結業並申請破產的事例，消費者恐怕難以獲得賠償。「點攞得返呢？都係賠畀業主先，輪都未輪到你。」

東歐產麵粉及美國蛋售價均上升

稻苗飲食專業學會徐汶緯則表示，最近3年餐飲業界艱苦經營，除了租金一直「溫和上升」外，亦受俄羅斯及烏克蘭爆發戰爭、美國通脹，以及疫情打亂物流鏈，共三個因素打擊，東歐產麵粉及美國蛋的成本激增，利潤相對地減少。他以菠蘿包為例，現時售約10元，成本則需6元。

以前賣5蚊個菠蘿包，仲好賺過𠵱家賣10蚊。 稻苗飲食專業學會徐汶緯

金記冰室生意額錄得雙位數跌幅

徐又指，過去面向基層的茶餐廳在經濟下行期間，生意額有可能逆市上升。不過他指，雖然政府於4月21日恢復晚上堂食，但旗下金記冰室的生意額，仍然相比去年的5月至8月低，更錄得雙位數的跌幅。他亦呼籲政府盡快放寬防疫措施，「長期再咁落去，我諗香港經濟會內出血，餐飲業會頂唔順。」